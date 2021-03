PMs morrem em acidentes de trânsito em Senador Canedo e Aparecida de Goiânia

Dois policias militares (PMs) morreram em acidentes de trânsito nesta terça e quarta-feira (2 e 3/3), em Senador Canedo e Aparecida de Goiânia. Por meio das redes socais, a corporação manifestou pesar “Combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé”.

O primeiro acidente aconteceu na noite da última terça-feira (2/3), na GO-020, em Senador Canedo. O policial, Soldado da Rotam, Eduardo Costa Machado, estava em horário de folga. De acordo com o registro policial realizado no local, uma caminhão atingiu o veículo do Soldado Machado. O velório e o sepultamento aconteceram no Cemitério Municipal de Bela Vista.

A PMGO se solidariza com os familiares e amigos da vítima, e espera que Deus possa nos confortar nesse momento. “Combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. A coroa da justiça lhe está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, lhe dará naquele dia; e não somente a ele, mas também a todos os que amam a sua vinda!”, manifestou a PM.

Além do acidente de trânsito em Senador Canedo, outro PM morreu em Aparecida de Goiânia

O outro acidente envolvendo um PM aconteceu na madrugada desta quarta-feira (3/3), na BR-153, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. O soldado Marcos Vinícius Maranhão, de 31 anos, pilotava uma motocicleta e na garupa estava uma jovem, de 19 anos, identificada como Janaina Rodrigues Sudre.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta saiu da pista e bateu contra um poste. Há a suspeita que o acidente tenha sido causado por outro veículo. Câmeras de segurança da região devem ser analisadas para ajudar a esclarecer o acidente.

O acidente aconteceu um dia antes de Marcos Vinícius completar 32 anos. A arma do soldado foi entregue ao comando do 9º batalhão da PM em Goiânia, onde o militar atuava.

“É com muita tristeza que a Polícia Militar comunica o falecimento do Soldado Marcos Vinícius Maranhão. Combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé.”, lamentou a corporação.