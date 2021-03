Prefeitura de Caldas Novas é invadida por manifestantes em protesto contra decreto

A Prefeitura de Caldas Novas foi invadida, na manhã desta quarta-feira (3/3), por manifestantes em protesto contra o novo decreto. O documento prevê medidas mais rígidas para o enfrentamento da Covid-19.

O movimento foi feito por empresários e comerciantes que se posicionaram contra o decreto que entrou em vigor hoje. Eles chegaram a entrar na Prefeitura, mas saíram em seguida.

Por meio de nota, a Prefeitura manifestou repúdio pela ação. Confira na íntegra:

A Prefeitura de Caldas Novas repudia a invasão do prédio do órgão por parte de manifestantes, na manhã desta quarta-feira, 3. O grupo se posicionou contra o novo decreto que entrou em vigor hoje com medidas ainda mais restritivas de contágio contra a Covid-19. Eles chegaram a entrar na Prefeitura, mas em seguida saíram. Apesar do ato, não houve contratempo.

A Prefeitura de Caldas Novas esclarece que o objetivo do decreto é manter todas as atividades não essenciais suspensas a partir das 18 horas, por sete dias. Nesta-terça-feira, o Brasil registrou 1.726 mortes, em 24 horas , sendo um deles em nossa cidade. Com isso, o país bateu um novo recorde na pandemia com um total de 257,5 mil vidas perdidas para o coronavírus. Caldas Novas está com 100% da ocupação de UTIs lotadas, tanto para Covid-19 quanto para outras situações.

Medidas previstas no decreto da Prefeitura de Caldas Novas

De acordo com o novo decreto, as drogarias, farmácias, postos de combustíveis e borracharias continuam podendo funcionar 24h por dia, e, no caso das duas primeiras, também podem fazer a entrega de medicamentos na modalidade delivery por todo o período.

O decreto informa que bares, lanchonetes, restaurantes, distribuidoras de bebidas, lojas de conveniências, pizzarias, espetinhos, hamburguerias, pit dogs e similares para atendimento ao público podem funcionar somente das 6h às 18h.

Os hotéis, pousadas, condomínios residenciais com locação de temporada, condo-hotéis, pensões e congêneres poderão funcionar com capacidade máxima de 30% de seus leitos, somente sendo autorizado check in mediante apresentação de exame negativo para SARS-CoV 2 realizado nos três últimos dias.

Veja outras medidas adotadas pela Prefeitura de Caldas Novas clicando aqui.