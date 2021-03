Sesc Goiás terá shows, espetáculos e homenagem às mulheres em março

O Sesc Goiás terá uma programação diversificada durante o mês de março. Assim, você poderá acompanhar on-line shows de MPB, Samba, Rock, Reagge, música instrumental e muito mais.

A programação do Sesc Goiás é gratuita e as transmissões acontecerão pelo canal do Sesc no Youtube.

Confira a programação completa do Sesc GO em março

(Programação Sesc Goiás) | Show: Live Três Cantos

Maria Eugênia, Pádua e TomChris, músicos com carreiras sólidas e trajetórias bem distintas, se uniram em prol da realização do show Três Cantos. A parceria entre os três músicos já vem sendo construída ao longo das últimas décadas.

Maria Eugênia e Pádua já estiveram juntos nos projetos Noites Goianas, nos anos 90 e no show Canto da Gente, já nos anos 2000. Além disso, Pádua e TomChris já gravaram um DVD juntos, intitulado Por Outros Cantos. Assim, a partir das trajetórias destes três artistas, Três Cantos promete ser um show animado.

Quando: Terça-feira, 16 de março

Horário: 20h

Show: Flor D’Já 15 anos

A Flor D’Já comemora 15 anos com um show histórico. A banda mistura em suas composições estilos como samba, maracatu, jazz, rock e Black Music. Assim, dentre outros encontros, a banda já dividiu palco com grandes nomes da música brasileira, em shows importantes como do Toninho Horta, Planta e Raiz, Natiruts, Jah Live, Cordel do Fogo Encantado e muitos outros.

Quando: Quarta-feira, 17 de março

Horário: 20h

Show: Palavra de Mulher

A programação do Sesc Goiás continua com o show da cantora Beaju. Dessa forma, a ideia é homenagear, em seu show, mulheres que contribuíram para a música popular brasileira como compositoras. Assim, seu show terá músicas de Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran, Rita Lee, Marisa Monte, Pitty, Ana Caetano da dupla Ana Vitória, entre outras.

Quando: 18/3 de março

Horário: 20h

Show: Distoppia Live – Hiato

“Hiato” é sinônimo de pausa, ruptura, sendo essa uma das características marcantes nas estruturas das músicas que compõe o álbum de estreia da banda Disttopia. Assim, com uma apresentação dinâmica, eles apresentam um repertório que passeia por diversos estilos, sempre alinhados ao rock alternativo e o R&B.

Quando: 22 de março

Horário: 20h

(Programação Sesc Goiás) | Show: Relançamento do CD Bia Tavares

A cantora Bia Tavares propõe a reapresentação musical em que serão cantadas músicas de seus dois álbuns gravados em 2014. Esse Trabalho foi divulgado em alguns festivais da Cidade de Goiânia e no Festival Canto da Primavera Pirenópolis Goiás. Assim, no repertório estão alguns dos mais importantes compositores goianos como Pádua, Gustavo Veiga e Carlos Brandão. Além disso, também haverá canções de compositores nacionais e algumas de suas composições.

Quando: Terça-feira, 23 de março

Horário: 20h

Show: Coletivo Musical

O Show Coletivo Musical, agora também registrado em CD e a ser lançado em breve nas plataformas digitais, é um resultado onde as cantoras Fernanda Guedes, Christina Guedes e Ingrid Goldfeld juntaram-se com sua banda de longa data. Assim, juntos, fizeram uma viagem musical através dos seus trabalhos desenvolvidos há mais de 10 anos.

Os repertórios celebram suas parcerias musicais que, por sua vez, sempre primaram pela qualidade. Ademais, resultaram em espetáculos de sucesso de público e crítica, inclusive com apresentações no Teatro Sesc Centro.

Quando: Quarta-feira, 24 de março

Horário: 20h

Show: Live do Cerrado – Aquele Beijo

O cantor goiano Fernando Perillo faz um show no dia 3 de março, às 20h. Ele tem mais de três décadas de carreira musical na cena MPB. Assim, irá apresentar o show intitulado “Live do Cerrado – Aquele Beijo”, que leva o nome de seu último trabalho gravado no Rio de Janeiro.

Quando: Quarta-feira, 25 de março

Horário: 20h