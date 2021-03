Vacinação em Goiânia é ampliada para idosos de 77 anos

Dando prosseguimento ao Plano Municipal de Vacinação Contra a Covid-19, a Prefeitura de Goiânia realiza, nesta quinta-feira (4/3), das 8h às 17h, a vacinação em idosos com 77 anos ou mais. Há aproximadamente 5 mil idosos nesta faixa etária. Assim, o atendimento a esse grupo será feito nos postos já instalados em cinco escolas municipais, bem como nos drive thrus da PUC Área 1 e dos Shoppings Cerrado e Passeio das Águas .

A vacina aplicada nesta etapa será a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Dessa forma, os imunizantes fazem parte da nova remessa de 7,4 mil doses recebidas pelo o município nesta quarta-feira (3/3). Assim, para se vacinar o idoso precisa apresentar documento com foto e comprovante de identidade.

O secretário de Saúde da prefeitura de Goiânia, Durval Pedroso, ressalta que Goiânia está vacinando a população tão logo chegam novas doses. “Estamos entre as dez capitais brasileiras que mais vacinaram até o momento. Dessa maneira, em quatro semanas conseguimos vacinar mais de 108 mil pessoas, entre trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados e idosos com 78 anos ou mais. Isso mostra nossa capacidade de vacinação, só não conseguimos avançar mais porque as doses estão chegando pouco a pouco”, conclui.

A vacinação em Goiânia tem, até o momento, 108.502 pessoas imunizadas, entre profissionais de saúde e idosos de grupos específicos. Além disso, segue em andamento a aplicação de vacinas contra a Covid-19 em idosos acamados com idade a partir de 60 anos. Os agendamentos são feitos pela Central Humanizada.

Postos de atendimento para vacinação de idosos Goiânia – Drive Thru

– Shopping Passeio das Águas Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras | Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

– Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área 1 (atendimento para pedestres e Drive-thru): Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

– Shopping Cerrado: Avenida Anhanguera, 10.790 – Setor Aeroviário

Postos de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia – Pedestres

– Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais | Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo

– Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias | Endereço: Rua Carlos Gomes – Parque Anhanguera

– Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante | Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá

– Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana | Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais

– Sul: Escola Municipal Moacir Monclair Brandão | Endereço: Rua C-115 – Jardim América