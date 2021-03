Vereador de Corumbá de Goiás morre vítima da Covid-19

O vereador de Corumbá de Goiás Isaías Pereira de Siqueira (PR), de 47 anos, morreu vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital de Campanha de Goiânia (HCamp) há 20 dias, mas não resistiu e faleceu nesta terça-feira (2/3).

Conforme informações, Isaías não tinha doença preexistente, mas já foi internado com 70% do pulmão comprometido. O último boletim apontava que ele mostrou uma evolução no comprometimento pulmonar, mas estava com a saturação baixa e apresentou febre nos últimos dias.

Por meio de nota, a Prefeitura de Corumbá de Goiás lamentou a morte do vereador, que ocupava seu primeiro mandato na Câmara Municipal da cidade. Além disso, também decretou luto oficial de 3 dias. Veja na íntegra:

Nota de Pesar pelo falecimento do Vereador Izaias Pereira de Siqueira⠀É com grande pesar e tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Vereador Izaias Pereira de Siqueira. A Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás vem a público externar sua total solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos.

Casos de Covid-19 em Corumbá de Goiás

De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Corumbá de Goiás, a cidade já conta com 293 casos confirmados da doença, sendo seis ativos. Há outros 762 suspeitos e 20 aguardando resultado. São 15 mortes registradas na cidade.

A vacinação contra Covid-19 segue sendo realizada na cidade, até o momento 438 pessoas receberam a primeira dose do imunizante e 123 a segunda dose. Relação de grupos já vacinados:

Trabalhadores de saúde (1ª Dose): 140

Trabalhadores de saúde (2ª Dose): 28⠀

Idosos institucionalizados (1ª Dose): 98

Idosos institucionalizados (2ª Dose): 95⠀

Idosos +60 anos acamados/ domiciliados (1ª Dose):83

Idosos +60 anos acamados / Domiciliados(2ª Dose): 00⠀

Idosos +80 anos (1ª Dose): 117

Idosos +80 anos (2ª Dose): 00⠀

De acordo com a Prefeitura, ” o registro dos vacinados está disponível, a qualquer tempo, na Vigilância Epidemiológica do Município para órgãos fiscalizadores bem como, para o Ministério Público.”, escreveu em postagem nas redes sociais.