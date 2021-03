Anápolis fecha atividades não essenciais por dez dias a partir desta sexta (5)

A Prefeitura de Anápolis publicou, na tarde desta quinta-feira (4/3), um decreto que restringe as atividades não essenciais por dez dias a partir desta sexta-feira (5/3). O documento traz regras mais rígidas do que as previstas em Goiânia e algumas cidades da Região Metropolitana.

De acordo com o documento, podem funcionar atividades relacionadas à saúde, supermercados, oficinas, borracharias, distribuidores e revendedores de gás, assistência social e outros. O transporte coletivo urbano continuará funcionando regularmente, sendo vedada a alteração de escala e a redução do número de ônibus, horários e linhas.

O objetivo é adotar procedimentos sanitários para prevenção e combate à pandemia gerada pela Covid-19. A medida vale até o próximo dia 15 de março.

Confira algumas das atividades consideradas essenciais que podem funcionar pelos próximos dias em Anápolis

Atendimento de urgência e emergência;

Unidades de hematologia e hemoterapia;

Unidades de oncologia, neurocirurgia, neurologia, intervencionista, pré-natal, terapia renal substitutiva, psiquiatria e reabilitação;

Atendimento à urgências e emergências odontológicas;

Farmácias e drogarias;

Clínicas de Vacinação;

Clínicas de imagem;

Serviços de testagem para COVID-19;

Laboratórios de análises clínicas;

Cemitérios e Funerárias;

Distribuidores e revendedores de gás e de combustíveis;

Supermercados, hipermercados e mercearias;

Distribuidora de água;

Açougues e peixarias;

Laticínios e frios;

Frutarias e verduras;

Panificadoras, padarias e confeitarias; sendo estas somente para retirada no local ou modalidade delivery;

Hospitais veterinários e clínicas veterinárias, somente para urgências e emergências;

Estabelecimentos comerciais de fornecimento de insumos e gêneros alimentícios e de higiene animal, apenas na modalidade delivery;

Agências bancárias e casas lotéricas;

Serviços de call center, restritos às áreas de segurança, alimentação, saúde, telecomunicação e de utilidade pública;

Segurança pública e privada;

Empresas privadas de transporte, incluindo as de aplicativos, táxis, transportadoras, motoboy e delivery;

Empresas de saneamento, energia elétrica e comunicação;

Empresas que atuam como veículo de comunicação;

Hotéis e pousadas, apenas com o limite de capacidade de até 50%.

O decreto na íntegra pode ser conferido clicando neste link.