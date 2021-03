Aparecida de Goiânia amplia a vacinação contra a covid-19 para idosos acima de 70 anos

Seguindo o cronograma da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que, a partir desta quinta-feira (4/3), será ampliada a vacinação da primeira dose do imunizante para a faixa prioritária das pessoas com mais de 70 anos de idade.

As imunizações serão realizadas sem agendamento prévio nos drive-thrus da Cidade Administrativa (Região Central) e do Centro de Especialidades (Jardim Boa Esperança) e por agendamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do Jardim Olímpico, Bairro Cardoso e Andrade Reis. O agendamento se dá pelo aplicativo “Saúde Aparecida”, disponível no site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia e nas lojas de aplicativos com sistema Android.

“Recebemos a quinta remessa de vacinas com 2 mil e 200 doses da Coronavac e por isso pudemos ampliar o público-alvo para acima de 70 anos. Aparecida trabalha para imunizar o maior número de pessoas e à medida em que forem chegando novas remessas, continuaremos vacinando e ampliando a imunização para outras idades”, afirma o prefeito Gustavo Mendanha. De acordo com o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, o estoque de vacinas da cidade para esse grupo prioritário deve durar até a próxima sexta-feira (5/3).

Nesta semana a cidade iniciou também a aplicação da segunda dose da Coronavac em idosos com mais de 85 anos. A coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro ressalta que para receber a dose 2 dos imunizantes da cidade todos precisarão estar com o cartão SUS atualizado. “A imunização completa só ocorre após receber a segunda dose e em Aparecida a aplicação só ocorrerá mediante agendamento prévio pelo aplicativo “Saúde Aparecida”, que só pode ser acessado por quem está com o cartão atualizado. Quem não tiver o cartão ou ele estiver desatualizado, deve ir até qualquer uma das 40 UBS’s da cidade para regularizar a situação”, esclarece a gestora.

Locais de vacinação contra a covid-19 para idosos acima de 70 anos, em Aparecida de Goiânia