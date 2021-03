Caminho de Cora Coralina irá receber R$ 2 milhões em investimentos

O Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, irá investir, a partir deste ano, mais de R$ 2 milhões em infraestrutura do Caminho de Cora Coralina (CCC). Assim, o local receberá sinalização e estruturação da trilha, como pontos de descanso e apoio, pontes e passarelas. A verba é oriunda de emendas parlamentares, via convênio com o Ministério do Turismo.

O Caminho de Cora Coralina é uma trilha de 300 quilômetros que liga Corumbá à cidade de Goiás. Dessa maneira, passando pelos municípios de Cocalzinho de Goiás, Pirenópolis e São Francisco de Goiás. Além disso, por Jaraguá, Itaguari e Itaberaí, e outros oito povoados.

Segundo o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, também está sendo estudado um projeto que criaria uma Rede Estadual de Trilhas, tendo o Caminho de Goyazes, que é a união das trilhas do Caminho de Cora Coralina, Caminhos do Planalto Central e Caminho dos Veadeiros, como precursor. Além disso, informou que o CCC foi aprovado na segunda etapa pelos Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo para integrar a Rede Nacional de Trilhas.

Mais sobre o Caminho de Cora Coralina

O Caminho de Cora Coralina é uma trilha de 300 km em meio à natureza preservada. Assim, pode ser percorrida a pé, de bicicleta ou a cavalo, inteira ou por trechos.

Na trilha também é possível praticar arvorismo, pêndulo, rapel, escalada, tirolesa e boia-cross em meio à paisagem única do Cerrado. No trajeto, os visitantes encontram serras, nascentes, cachoeiras, quedas d’água e corredeiras. Além disso, diversos rios e córregos para se refrescar.

Ao longo do trajeto, nas áreas de descanso e pontos de apoio, textos de Cora Coralina integram o roteiro. A gastronomia é um atrativo a mais, valorizando elementos locais na composição de pratos das regiões por onde passa.