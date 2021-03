Fraude no auxílio emergencial: PF cumpre mandados em Goiás e mais 7 estados

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (4/3) a operação Quarta Parcela com o objetivo de combater fraude no auxílio emergencial, disponibilizado pelo Governo Federal à população carente. Os mandados estão sendo cumpridos em Goiás e outros 7 estados.

A operação policial é fruto do trabalho conjunto da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União, Instituições que participam da Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE).

Ao todo, são 28 mandados de busca e apreensão e sete de sequestros de bens. Foram bloqueados, por determinação judicial, mais de R$ 170 mil. No momento, mais de 100 policias federais estão atuando simultaneamente, além de Goiás, nos estados da Bahia, Amazonas, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Maranhão e São Paulo. O objetivo da corporação é identificar fraudes e desarticular quadrilhas.

Os suspeitos, alvos da ação de hoje, responderão pelos crimes de furto qualificado mediante fraude. A pena prevista varia de dois a oito anos de prisão.

Além da fraude no auxílio emergencial, em outro caso, mulheres são presas por fraude na Previdência Social

Duas mulheres foram presas nesta quarta-feira (3/3), em Goiânia, suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra a Previdência Social.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as suspeitas foram detidas no momento que faziam saques. Elas se passavam por beneficiárias do Maranhão e portavam documentos falsos e vários cartões bancários.

Estima-se que a quadrilha tenha causado cerca de R$ 100 mil de prejuízo ao INSS. Além disso, o grupo criminoso também realizava a portabilidade de conta de beneficiários de outros estados para fazer o saque em agências de Goiás. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal e as mulheres autuadas pela prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e uso de documentos falsos.