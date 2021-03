Goiânia realiza testagem da Covid-19 em 11 unidades de saúde

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza nesta sexta-feira (5/3) a testagem da Covid-19 em 11 unidades de saúde. Alguns dos distritos terão postos disponíveis para receber os pacientes assintomáticos das 8h às 17h, sem agendamento.

Desde o início da testagem ampliada da população, no dia 5 de agosto de 2020, Goiânia já testou 129.443 pessoas, sendo que 15.197 tiveram resultado positivo para a Covid-19, representando 11,7% do total.

“Estamos iniciando uma nova estratégia para atender a população de forma mais ampla, evitando, assim, aglomerações e para abrir espaço para que as pessoas se sintam confortáveis em se deslocar a uma unidade mais próxima e realizar o teste, visto que tivemos um aumento de casos na cidade toda nos últimos dias”, explica o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos. Podem fazer o exame pessoas acima de 12 anos que não apresentam sintomas. Os sintomáticos devem procurar uma unidade de Saúde e podem se informar através da Central Humanizada de Orientações sobre Covid-19, pelos telefones 3524-6305 (Whatsapp) ou 3267-6123.

Postos para realizar a testagem da Covid-19

USF Boa Vista

CS Cidade Jardim

USF Guanabara I

USF Novo Planalto

USF Parque Santa Rita

USF Residencial Itaipu

USF Recanto das Minas Gerais

USF São Francisco

USF São Judas Tadeu

USF Vera Cruz II

USF Ville de France

Casos de coronavírus e vacinação na capital

Até o momento, Goiânia já registra 113.870 casos confirmados da doença, destes 8.670 estão internados em leitos de enfermaria e 3.807 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Além disso, há 109.936 recuperações e 2.705 óbitos.

Já em relação a vacinação, Goiânia já recebeu 132.275 doses, entre as vacinas Coronavac, do Instituto Butantã, e AstraZeneca, da Fundação Osvaldo Cruz. O balanço de vacinação já tem, até o momento,112.284 doses aplicadas em apenas quatro semanas. Os números colocam o município em nono lugar entre as capitais que mais vacinaram contra o novo coronavírus no país. O levantamento foi feito de acordo com dados publicados nos canais oficiais da Saúde de cada capital.