Prefeito e primeira-dama de Caldas Novas recebem alta hospitalar

O prefeito, Kleber Marra, e a primeira-dama de Caldas Novas, Márcia Marra, receberam alta hospitalar nesta quinta-feira (4/3). Eles estavam internados em um hospital de Goiânia para tratamento da Covid-19.

Apesar da alta, o prefeito e a primeira-dama continuam em Goiânia, em repouso absoluto. Eles ainda passam por sessões de fisioterapia para garantir o total restabelecimento da saúde de ambos.

A filha do casal, Lara Marra, de 25 anos, ainda continua internada, com o estado de saúde considerado bom e com previsão de alta médica nos próximos dias.

Em nota, a prefeitura agradeceu todo apoio da população. “A Prefeitura agradece, em nome do prefeito e da primeira-dama, todas as orações e energias positivas da população pelo restabelecimento da saúde de ambos.”.

Internação do prefeito e primeira-dama de Caldas Novas

Kleber Marra e a filha, Lara Mara, foram internados no último dia 26 de fevereiro, em Caldas Novas. Posteriormente, os dois foram transferidos para o Hospital Órion, em Goiânia.

No sábado (27/2), a primeira-dama de Caldas Novas, Márcia Marra, de 42 anos, também precisou ser internada em Goiânia após piora no quadro de saúde devido a Covid-19.

No domingo (28/2), o prefeito de Caldas Novas pediu afastamento médico por 15 dias para tratamento da Covid-19. Com isso, o vice-prefeito, Silio Junqueira, assumiu interinamente o cargo.

Suspensão de atividades não essenciais

A Prefeitura de Caldas Novas publicou um novo decreto, na terça-feira (2/3), que suspende o funcionamento de atividades não essenciais a partir das 18h em todo município, durante sete dias. As medidas restritivas têm como objetivo evitar o colapso na saúde causado pelo aumento do número de casos, óbitos e demandas por vagas de UTIs para tratamento de Covid-19.

O decreto informa que bares, lanchonetes, restaurantes, distribuidoras de bebidas, lojas de conveniências, pizzarias, espetinhos, hamburguerias, pit dogs e similares para atendimento ao público podem funcionar somente das 6h às 18h.

Os supermercados, frutarias, açougues, verdurões, padarias e similares, podem ampliar os seus horários de atendimento, para evitar aglomerações, facultado o atendimento das 06h às 22h, podendo funcionar todos os dias da semana.

Outras medidas do decreto podem ser conferidas clicando neste link.