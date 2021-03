Preso suspeito de esquartejar amigo e colocar corpo em mala, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios/DIH, prendeu o suspeito de esquartejar amigo e colocar o corpo em mala, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

O corpo da vítima, Venilson Rodrigues dos Reis, foi encontrado esquartejado dentro de duas sacolas plásticas e uma mala, no interior de uma pensão, no dia 20 de maio de 2018.

Investigações do suspeito de esquartejar amigo e colocar corpo em mala, em Goiânia

De acordo com as investigações, autor e vítima eram amigos e moravam na mesma pensão. Eles teriam discutido e o autor então matou e esquartejou a vítima. Após o crime, o suspeito deixou a capital goiana e fugiu para o estado do Tocantins. Ele começou a ser monitorado pela Polícia Civil, sendo localizado e preso na cidade de Marianópolis, no Tocantins, cerca de 900 km de Goiânia.

Ao ser interrogado na sede da DIH, o suspeito confessou o crime. Ele disse que os dois começaram uma discussão pois a vítima teria tido uma crise de ciúmes em relação a sua companheira.

Após matar a vítima, o suspeito teria utilizado uma faca, um facão e uma marreta para desmembrar as partes do corpo. Diante dos fatos, o homem foi preso e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Polícia prende 89 pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios, em Goiás

Uma operação da Polícia Civil prendeu 89 pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios, em Goiás. A Operação Anubis I é a primeira operação do Programa de Goiás de Resultados no âmbito da PCGO, que tem como meta o “aumento do índice de elucidação dos crimes dolosos contra a vida” em todo o estado.

A ação foi coordenada pela Gerência de Planejamento Operacional – SPJ e teve como objetivo imediato o cumprimento de mandado de prisão referente aos crimes de homicídios dolosos em todo o estado e o aumento na resolutividade dos crimes de homicídios dolosos.

Os mandados foram cumpridos entre dos dias 22 a 26 de fevereiro, resultando na prisão de 89 pessoas. De acordo com a Polícia Civil, a medida representa uma queda no índice de crimes violentos e ajudará na conclusão de diversos inquéritos policiais em andamento.

Destacaram-se na operação a Regional da Polícia Civil de Posse, com 15 prisões; de Formosa, com 9 mandados cumpridos; e, por fim, a DIH e a Regional de Rio Verde, ambas com 8 prisões.