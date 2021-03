Assessor de Leonardo foi encontrado cerca de 10 horas após disparos, em Jussara

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) informou nesta sexta-feira (5/3), que o assessor de Leonardo, Newton Rodrigues Silva Passini, de 60 anos, foi encontrado cerca de 10 horas após os disparos. A morte aconteceu na Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo, zona rural do município de Jussara, em Goiás.

As equipes da Delegacia local e do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) regional estiveram no local e, em conjunto com a equipe pericial acionada, foram feitas análises detidas e aprofundadas de todas as circunstâncias no local.

De acordo com a PC, a principal hipótese é de que a morte tenha ocorrido em razão de disparos acidentais de arma de fogo ocorridos durante manuseio de uma arma, somado à ausência de socorro médico.

As investigações apontam que os disparos da arma, uma Glock 380, ocorreram por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira (4/3) e teriam atingido a mão e a perna esquerda do assessor. Como estava sozinho, Passim foi ao banheiro para tentar estancar o sangramento, mas não resistiu à hemorragia e faleceu dentro do cômodo. Ele foi encontrado somente por volta das 12h30 do mesmo dia.

Na fazenda estavam outras três pessoas, que dormiam em cômodos distantes. Elas serão ouvidas pela Polícia Civil. Todas as informações preliminares serão verificadas, juntamente com os laudos periciais e médico-legais, para conclusão conclusão do inquérito policial instaurado na Delegacia de Polícia de Jussara.

Assessor de Leonardo recebe homenagem de amigos e familiares

O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, postou um vídeo antigo e disse “não dá para acreditar” na perda do amigo. No vídeo, Zé Felipe e Passim brincam e o sertanejo pede que o amigo não morra nunca. “Se você morrer, eu desenterro você e ponho em pé de novo”, diz Zé Felipe.

Virginia Fonseca, noiva de Zé Felipe, também lamentou a morte de Passim nas redes sociais. “Infelizmente perdemos uma pessoa muito especial para nós. Que Deus conforte a família. Vamos sentir sua falta Passim”, escreveu.

O filho do assessor, Hugo Rodrigues, escreveu em postagem que não conseguiu se despedir do pai e falar um último ‘eu te amo’.