Assessor de Leonardo morre com tiro acidental na fazenda do cantor, em Jussara

O assessor de Leonardo, Newton Rodrigues, conhecido como Passim, morreu com um tiro acidental nesta quinta-feira (4/3), na Fazenda Talismã, propriedade do cantor, localizada em Jussara, no noroeste de Goiás.

A Polícia Técnico-Científica foi ao local e verificou que Passim foi atingindo por um disparo de arma de fogo. Equipes de Perícia Criminal e de Medicina Legal fizeram a perícia no local e no corpo para ajudar nas investigações da Polícia Civil.

Segundo informações repassadas à coluna Leo Dias, a morte foi acidental. Passim estava em um dos quartos da Fazenda Talismã manuseando uma arma, quando ela caiu e atingiu a virilha do assessor. Leonardo ouviu o disparo, arrombou a porta e encontrou o amigo no chão.

Amigos lamentam morte acidentam do assessor de Leonardo, em Jussara

Passim, amigo e assessor do sertanejo, trabalhava no meio artístico há 30 anos. Por meio das redes sociais, a esposa de Leonardo prestou homenagem e lamentou a morte do amigo da família.

“Nosso ‘Rambo’, amigo, irmão, companheiro, secretário, filho, fiel escudeiro e muito mais partiu. Estamos um caco, só frangalhos! […] Estamos sem chão. A vida hoje ficou cinza”.

O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, postou um vídeo antigo e disse “não dá para acreditar” na perda do amigo. No vídeo, Zé Felipe e Passim brincam e o sertanejo pede que o amigo não morra nunca. “Se você morrer, eu desenterro você e ponho em pé de novo”, diz Zé Felipe. (Veja abaixo)

Virginia Fonseca, noiva de Zé Felipe, também lamentou a morte de Passim nas redes sociais. “Infelizmente perdemos uma pessoa muito especial para nós. Que Deus conforte a família. Vamos sentir sua falta Passim”, escreveu.

O filho do assessor, Hugo Rodrigues, escreveu em postagem que não conseguiu se despedir do pai e falar um último ‘eu te amo’.

“Nos deixou tão de repente, pai. Não tivemos tempo de nos abraçar ou de falar um último ‘eu te amo’, como dizíamos todos os dias. […] Pode ter certeza meu pai, que você deixou um legado lindo, uma família linda que sempre vai te carregar no coração por onde formos. […] Nossa trajetória não acabou aqui, pai. Eu vou te encontrar ainda. Me espera, meu velho. Te amo e sempre vou te amar”, escreveu.

Amigos de Passim também postaram mensagens de luto nas redes sociais e fizeram homenagens.