Cantor Leonardo lamenta morte de assessor “perdi meu primo-irmão”

O cantor Leonardo fez uma publicação em suas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (5/3), lamentando a morte de seu assessor, conhecido como Passim, “perdi meu primo-irmão”.

O assessor Newton Rodrigues morreu nesta quinta-feira (4/3), após ser atingido por disparo acidental de arma de fogo. Ele estava na fazenda do cantor, que fica em Jussara. Passim tinha 60 anos e trabalhava no meio artístico há 30. Segundo o delegado Kléber Toledo, a hipótese de homicídio ou suicídio por enquanto está descartada.

“Perdi meu primo-irmão, amigo, companheiro e parceiro de todas as horas @passim_1 , minha segunda voz da vida! O cara mais adorado e amado que conheço, estamos sem chão, uma dor que pensava nunca mais sentir na vida. Deus meu Pai, nos ajude a aceitar seu propósito e abençoe nossa família e amigos, a esposa Vânia e os filhos Hugo e Igor que ele tanto amava, os irmãos, ajude todos que não estão conseguindo acreditar nessa terrível tragédia.”, escreveu Leonardo em post nas redes socais.

Assessor de cantor Leonardo morre após disparo acidental, em Jussara

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) informou nesta sexta-feira (5/3), que o assessor de Leonardo, Newton Rodrigues Silva Passini, de 60 anos, morreu provavelmente após disparo acidental. Ele foi encontrado cerca de 10 horas após os disparos, na Fazenda Talismã.

As equipes da Delegacia local e do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) regional estiveram no local e, em conjunto com a equipe pericial acionada, foram feitas análises detidas e aprofundadas de todas as circunstâncias no local.

De acordo com a PC, a principal hipótese é de que a morte tenha ocorrido em razão de disparos acidentais de arma de fogo ocorridos durante manuseio de uma arma, somado à ausência de socorro médico.

As investigações apontam que os disparos da arma, uma Glock 380, ocorreram por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira (4/3) e teriam atingido a mão e a perna esquerda do assessor. Como estava sozinho, Passim foi ao banheiro para tentar estancar o sangramento, mas não resistiu à hemorragia e faleceu dentro do cômodo. Ele foi encontrado somente por volta das 12h30 do mesmo dia.

Na fazenda estavam outras três pessoas, que dormiam em cômodos distantes. Elas serão ouvidas pela Polícia Civil. Todas as informações preliminares serão verificadas, juntamente com os laudos periciais e médico-legais, para conclusão conclusão do inquérito policial instaurado na Delegacia de Polícia de Jussara.