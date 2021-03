Covid-19: Fecomércio defende paralisação do transporte coletivo

A Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio) divulgou hoje uma nota em defesa da paralisação do transporte coletivo. A medida ressalta a preocupação com a situação sanitária e econômica do Estado, devido a pandemia da Covid-19.

Confirme divulgado, a Fecomércio está mantendo diálogo com os governos municipais e estadual, apresentando várias propostas para a reabertura do comércio. Dentre elas, a paralisação do transporte público.

De acordo com o pelo presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi, a medida é radical, mas é viável. ” Todo mundo sabe que dentro do transporte público há muita aglomeração, mas não é culpa do empresário.[…] É o momento de buscar alternativas para que possamos trabalhar.”.

Fecomércio defende paralisação do transporte coletivo e propõe que empresas cuidem do transporte dos funcionários

Para essa abertura do comércio, uma medida sugerida pelo presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi, é que cada empresa seja responsável pelo transporte dos seus funcionários, garantindo assim maior segurança quanto à prevenção da Covid-19.

“Sugerimos que os empresários providenciem o transporte de seus funcionários como, por exemplo, estabelecimento de rotas e carona entre os funcionários com ajuda de custo da empresa. Para aqueles que não têm essa possibilidade, que façam home office”, propõe o presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi.

A Federação entende que o prejuízo do empresário em custear esse transporte será menor do que permanecer fechado. “É uma proposta radical, mas viável. Pelo menos nesse período pandêmico, onde devemos buscar alternativas para poder trabalhar com saúde”, conclui Marcelo.

Em nota enviada ao Dia Online no último dia 25 de fevereiro, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) esclareceu que “em horário de pico a demanda é sempre maior e impossível de ser atendida ao mesmo tempo.”.

O Sindicato das Empresas –SET– foi procurado e não tivemos retorno até a publicação desta matéria. O espaço continua aberto.