FARGO 2021: feira será on-line e reúne obras de mais de 500 artistas

A FARGO, Feira de Arte de Goiás, chega à sua 3ª edição em 2021. Assim, acontece, de maneira virtual, entre os dias 15 de março e 18 de abril. O evento será realizado em um site próprio, que terá imagens das obras, textos críticos, ensaios temáticos e vídeos (lives, entrevistas, depoimentos, obras de vídeo arte), ação educativa e recursos de interatividade. Dessa maneira, todo conteúdo será conectado às redes sociais da feira.

A FARGO irá apresentar mais de 500 obras de centenas de artistas. Além disso, terá 27 stands virtuais, entre galerias, escritórios e/ou coletivos de arte. A organização da Feira de Arte de Goiás é de responsabilidade da Arte Plena Produção em Cultura. A empresa goiana é especializada em projetos e eventos culturais, com foco em artes visuais.

A expectativa de público da FARGO em 2021, nos 33 dias de evento virtual, é de 20 mil visitantes virtuais, entre estudantes, profissionais das artes, colecionadores e público em geral. A estimativa, segundo os organizadores, leva em consideração o potencial de negócios do nicho, as parcerias estabelecidas e também a gratuidade e facilidade de acesso ao site. Os atendimentos on-line acontecerão das 10h às 22h, pelo site do evento.

Mais sobre a feira

A FARGO 2021 contará com um espaço específico de falas, aberto a convidados locais e nacionais. Assim, participam profissionais da área artística e de outras áreas. Serão 12 convidados que já estão pré-agendados, entre eles a diretora da Art Rio Brenda Valansi, a galerista e criadora do projeto Rizoma, Andrea Rehder, e a diretora da Blombô, maior site de market place e leilões de arte do País, Lizandra Alvim. Além disso, o fotógrafo Kazuo Okubo, o crítico e curador de arte, Nei Vargas, e o professor e pesquisador de arte Márcio Pizarro, bem como importantes nomes do meio.

Outro parceiro da feira é a Faculdade de Artes Visuais da UFG. Ademais, o Centro Livre de Artes, da Prefeitura de Goiânia, que disponibilizou um grupo de professores para aulas gravadas (teóricas e práticas).

Serviço: FARGO 2021 – Feira de Arte de Goiás

Lançamento virtual: 14 de março, às 20h

Quando: De 15 de março a 18 de abril

Instagram: @fargogoias

Site: www.arteplena.art.br/