Prefeitura de Aparecida divulga lista dos cadastrados para sorteio de moradias

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia divulgou a lista de todos os 33.614 cadastrados com os respectivos números de inscrição referentes ao sorteio de 125 moradias do Residencial Agenor Modesto. A lista com todos os inscritos aptos para o sorteio será publicada no dia 9 de março – e não dia 5 como estava previsto – pelo Edital 001/2021. O sorteio será realizado pela Secretaria Municipal de Habitação no dia 11 de março.

“Pelo alto número de cadastrados prorrogamos para o dia 9 de março a divulgação da lista das pessoas aptas para o sorteio. A publicação cumpre uma das etapas de transparência ao processo de cadastramento e sorteio por meio do site da prefeitura e Diário Oficial”, destaca o secretário Municipal de Habitação, Willian Panda.

Ele explica que a lista das pessoas aptas a participarem do sorteio segue uma rígida avaliação das informações declaradas por cada inscrito. “Publicamos a relação de todos os inscritos e seus respectivos números de inscrição. Já a lista dos aptos a concorrer a uma moradia será divulgada após a filtragem pelo sistema operacional da Habitação com base nas informações declaradas pelas pessoas no ato do cadastramento. Depois do sorteio, elas terão ainda que comprovar os dados que foram declarados e cumprir todos os requisitos do programa habitacional. A Caixa Econômica é quem faz a aprovação final”, pontuou.

Willian Panda acrescenta ainda que o sorteio terá lisura e transparência em todos os seus procedimentos e será acompanhado por órgãos de fiscalização e regulação como Caixa Econômica Federal, Ministério Público Federal, Câmara de Vereadores e outras instituições. “Todo procedimento será feito conforme edital, seguindo rigorosamente critérios do Governo Federal, Agência Goiana de Habitação e a legislação municipal”, afirmou o secretário.

Em razão da pandemia e das medidas restritivas para evitar aglomerações, as pessoas tiveram oportunidade de se cadastrar pelas várias formas que a prefeitura propiciou. “O município facilitou com as opções de cadastramento pelo aplicativo Telegram, sem a pessoa sair de casa, e também pelo agendamento para o atendimento presencial que não causou tumulto e ocorreu de forma tranquila e segura para todos”, concluiu.

Acesso à lista dos cadastrados para sorteio de moradias populares em Aparecida de Goiânia

Para ter acesso a lista basta clicar na aba ‘Habitação’ no rodapé do site da Prefeitura de Aparecida e depois conferir o último item “Lista das Famílias Inscritas no Sistema de Cadastro Habitacional para o Processo Seletivo do Residencial Agenor Modesto”.

A consulta pode ser feita também no Diário Oficial. Basta pesquisar o item “Diário Oficial” no lado esquerdo do site e depois selecionar a data da publicação do documento, 4 de março. A lista consta como “Caderno Suplementar”.