Centro Livre de Artes ainda tem vagas para cursos e oficinas artísticas

O Centro Livre de Artes (CLA), localizado no Bosque dos Buritis, em Goiânia, abre inscrições nos próximos dias 8 e 9 de março para 639 vagas remanescentes nas modalidades Artes Visuais, Artes Cênicas, Música e Oficina Integrada. Entre os cursos estão: desenho, pintura, mangá, história da moda, oficina de gravura e ilustração de moda com aquarela. Além disso, yoga, dança de salão, alongamento, ginástica, danças urbanas e hip hop. Ademais, percussão, capoeira, teatro, balé infantil, oficina de cavaquinho e bandolim, entre outros. As atividades são on-line e semipresenciais.

Os interessados devem acessar a ementa no link para mais informações sobre os cursos. As inscrições estarão disponíveis apenas nos dias 8 e 9.

As inscrições para os cursos do Centro Livre de Artes, em Goiânia, serão realizadas pelo envio e ordem de recebimento do formulário de cadastro, que deverá estar preenchido. Além disso, será feito conforme o número de vagas disponível em cada turma. Posteriormente, a equipe de atendimento do CLA entrará em contato por e-mail com o aluno/candidato confirmando a inscrição, após todos os processos serem feitos.

Para a realização da matrícula é necessário ter idade acima de cinco anos. Entre os dados, é necessário informar nome completo, e enviar documentos pessoais, endereço de e-mail do Gmail e nome do curso pretendido. Cada aluno só pode se inscrever em um curso. Os candidatos devem ter atenção quanto ao horário e plataforma das aulas, disponíveis na ementa.

Para mais informações e detalhes sobre os cursos e vagas no Centro Livre de Artes, entre em contato via email: [email protected], pelo WhatsApp (62) 8412-4785, ou redes sociais do CLA (Facebook e Instagram).