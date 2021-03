Goiânia começa vacinação dos idosos a partir de 76 anos

Goiânia amplia, a partir da próxima segunda-feira (8/3), a faixa etária da vacinação contra o coronavírus. Assim irá começar a vacinar idosos com idade a partir de 76 anos. Dessa maneira, a nova etapa da campanha dá seguimento ao Plano Municipal de Vacinação contra Covid-19 e espera atender, pelo menos, 5 mil pessoas.

O atendimento ao grupo será feito das 8h às 17h em cinco escolas municipais. Além disso, nos drives thrus da PUC (Área 1) e dos shoppings Cerrado e Passeio das Águas. Assim, segundo a prefeitura, a organização em oito pontos por toda a capital objetiva facilitar o acesso da população, evitando aglomerações. “A parceria entre as secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Educação (SME) disponibilizam cinco escolas do município, proporcionando mais conforto à população atendida. Ademais, a estrutura dos três drive thru possibilita o atendimento àqueles que têm alguma limitação de mobilidade”, diz a nota da prefeitura de Goiânia.

O secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, afirmou estar satisfeito com a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia. “Estamos entre as dez capitais brasileiras que mais vacinaram contra Covid-19. Isso ser dá graças ao planejamento que nos permite ampliar a estratificação mediante o recebimento de novas doses, mantendo o Plano Municipal de Vacinação”, afirma.

Quanto à estratégia de distribuir a população entre os oito pontos, a diretora de Vigilância Epidemiológica da SMS, Grécia Pessoni, orienta sobre a procura pelas escolas. “A vacinação de idosos nas instituições de ensino em Goiânia tem sido muito tranquila. Além disso, têm a vantagem de oferecer estrutura adequada à faixa etária que estamos atendendo”, disse.

Postos de atendimento para vacinação de idosos em Goiânia – Drive Thru

– Shopping Passeio das Águas Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras | Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

– Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área 1 (atendimento para pedestres e Drive-thru): Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

– Shopping Cerrado: Avenida Anhanguera, 10.790 – Setor Aeroviário

Postos em escolas municipais

– Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais | Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo

– Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias | Endereço: Rua Carlos Gomes – Parque Anhanguera

– Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante | Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá

– Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana | Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais

– Sul: Escola Municipal Moacir Monclair Brandão | Endereço: Rua C-115 – Jardim América