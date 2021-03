Prefeitos decidem manter fechamento de atividades na Grande Goiânia

Os prefeitos da Grande Goiânia decidiram neste sábado (6/3), após duas reuniões virtuais, manter o fechamento de atividades para evitar a disseminação da Covid-19. Na reunião, os gestores municipais também discutiram a situação do transporte público.

O novo decreto deve ser publicado neste domingo (7/3). Entre as medidas previstas estão a proibição do sistema drive-thru, nos restaurantes e distribuidoras somente na funcionalidade delivery. Já para supermercados, o previsto é que somente uma pessoa por família possa entrar nos estabelecimentos. O documento deve entrar em vigor já na segunda-feira (8/3).

De acordo com os decretos publicados no último domingo (28/2), a reabertura do comércio e de atividades não essenciais só seria permitida caso a taxa de ocupação dos Leitos de UTI fosse menor que 70% por cinco dias consecutivos. Entretanto, essa taxa se manteve em cerca de 95% ao longo da semana.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), participou da reunião virtual e destacou a dificuldade de criar novos leitos de UTI. “Temos condições de equipamentos, mas faltam profissionais, os que estão em campo estão estafados. É preciso responsabilidade na hora de dizer que é só criar leito. Abrimos o maior número proporcional do país, com hospitais de concreto, não de lonas. Mas estamos no limite em relação ao número de profissionais”, pontuou Caiado.

Fechamento de atividades na Grande Goiânia é mantido e transporte coletivo continua operando

Outra questão discutida nas reuniões deste sábado com os prefeitos foi a situação do transporte coletivo. Nesta semana, a Fecomércio falou sobre a ideia de paralisação dos ônibus e reabertura do comércio. Entretanto, representantes do Ministério Público de Goiás orientaram que os ônibus devem continuar circulando.

Em contrapartida, as prefeituras se comprometeram com a possibilidade de intensificar as linhas para evitar aglomerações, assim como ter mais fiscalização para o cumprimento das determinações dos novos decretos.

Em nota, o Sindilojas de Goiás manifestou indignação diante da medida de continuar o fechamento do comércio e manter o funcionamento do transporte coletivo. Confira na íntegra: