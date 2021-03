Testagem ampliada da Covid-19 mostra alto índice de casos positivos em Goiânia

A testagem de antígeno da Covid-19 realizada pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), registrou mais uma semana de alta nos casos positivos para o novo coronavírus. O índice geral de positividade chegou a 15,6%.

As regiões com maior número de casos positivos foram Norte, com 24,6% no CSF São Judas Tadeu, Sudoeste com 21,6% no CSF Residencial Itaipu e Noroeste com 19,3% no CSF Novo Planalto. A ação aconteceu em 11 unidades de Saúde do município localizadas em várias partes da capital.

“Percebemos um aumento significativo nas últimas semanas, muitos que têm procurado os locais para realizar o teste já estão com sintomas. A estratégia foi utilizar pontos espalhados na cidade para atender o maior número de pessoas, mas os casos só aumentam, explica a diretora de Vigilância Epidemiológica, Grécia Carolina Pessoni.

As unidades onde ocorreu a testagem foram preparadas para atender uma demanda compatível com a estrutura. Todos os casos positivos serão acompanhados de forma diária através da Central Humanizada para a Covid-19.

“Com o aumento de casos e ocupação de leitos, a única forma de diminuirmos a disseminação do vírus é permanecendo em casa, utilizando máscara e higienizando as mãos. Mesmo com a vacinação iniciada, temos que ter o máximo de cautela para que possamos vencer juntos essa batalha”, conclui a diretora.

Balanço da testagem

Na testagem nesta sexta-feira (5/3), 4.677 pessoas realizaram o exame, sendo 732 positivas, o que representa 15,6% do total. Desde o início da testagem ampliada da população, no dia 5 de agosto de 2020, Goiânia já realizou o exame em 134.120 pessoas, sendo que 15.929 tiveram resultado positivo para a Covid-19, representando 11,8% do total.

Casos de Covid-19 em Goiânia

Dados da Prefeitura de Goiânia desta sexta-feira (5/3) apontam que há 115.556 casos confirmados na capital, sendo que destes 8.799 estão internados e 3.911 internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Além disso, também foram confirmadas 111.148 recuperações e 2.748 óbitos.