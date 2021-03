Agente de Polícia Civil morre vítima da Covid-19, em Goiânia

Uma agente de Polícia Civil, Sara Cardoso da Silva, de 40 anos, morreu na madrugada deste domingo (7/3), vítima da Covid-19. Ela estava internada desde a última terça-feira (2/3) no Hospital Renaissance, no Setor Marista, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, a agente ficou cinco dias internada, ela foi intubada e passou dois dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com uma infecção que agrediu mais de 80% dos seus pulmões. Seus colegas policiais civis farão um cortejo fúnebre, às 15h deste domingo, da Delegacia de Senador Canedo, onde ela trabalhava, até o cemitério Parque Memorial.

Em nota, a corporação lamentou a perda da profissional. “Foi uma policial civil extremamente dedicada à carreira, professora da ESPC e empreendedora no ramo de doces. Sua perda aos colegas e amigos é um dano imensurável. Neste momento de dor, pedimos a Deus que conforte amigos e familiares. E que a Sara esteja na eterna paz.”.

No dia que agente de Polícia Civil morre vítima da Covid-19, Goiás soma mais de 8.928 óbitos

Em relação aos casos confirmados, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 413.027 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 393.577 pessoas recuperadas. No Estado, há 346.509 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 233.265 casos.​

Dados do Painel Covid-19 deste domingo (7/3), atualizado às 13h34, apontam que Goiás já confirma 8.928 óbitos em decorrência da Covid-19, o que significa uma taxa de letalidade de 2,16%. Entre as mortes, a maioria são do sexo masculino, com 5.187 registro, enquanto 3.741 são do sexo feminino.

De acordo com a SES-GO, os dados são baseados nas inserções das prefeituras nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, por isso, os números são passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação.