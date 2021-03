Aparecida de Goiânia suspende drive-thru e agendamento de vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia suspendeu o drive-thru e o agendamento da vacinação contra a Covid-19 até que chegue nova remessa das vacinas do Ministério da Saúde. Até o momento, 12.500 imunizantes já foram aplicados em pessoas dessa faixa etária, sendo mais de três mil somente na última quinta e sexta-feira, 4 e 5.

“Nós tivemos uma alta procura pela vacinação por idosos com mais de 70 anos e utilizamos todo o nosso estoque de primeira dose para imunizar o máximo possível de pessoas no menor espaço de tempo. Na quinta-feira tivemos a maior demanda, dia em que administramos mais de duas mil doses, sendo necessário até mesmo fazer o gerenciamento de filas, distribuindo senhas para quem procurou um dos dois drives”, comentou a coordenadora de Imunização da SMS de Aparecida, Renata Cordeiro.

A campanha agora ocorre exclusivamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) para quem agendou o serviço pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. A Secretaria informa que todas as vagas disponibilizadas pela ferramenta já foram preenchidas, tanto para a aplicação da primeira dose, quanto da segunda, e que por isso não é possível fazer novos agendamentos.

Renata ressalta ainda que além disso, todas as vagas disponibilizadas pelo aplicativo para esta semana já foram preenchidas. “Iniciamos o sábado sem vacinas no estoque para a primeira aplicação e suspendemos os drives. Assim que o Ministério da Saúde nos enviar novas doses, retomaremos as atividades em todos os postos do município. Na próxima semana, serão disponibilizadas novas vagas para a aplicação da segunda dose”, destaca a coordenadora de Imunização da SMS de Aparecida, Renata Cordeiro.

Segundo a gestora, todos os idosos acima de 70 anos residentes em Aparecida serão vacinados: “Só precisamos aguardar uma nova remessa do MS para continuarmos imunizando quem porventura não tenha conseguido agora.” Ela destaca ainda que a vacinação domiciliar em idosos acamados com mais de 60 anos continua por meio de agendamento pelo telefone (62) 3545-5868.

Cartão SUS

Renata Cordeiro reforça sobre a necessidade das pessoas atualizarem o cartão de SUS de Aparecida para estar tudo certo quando as novas doses chegarem e a vacinação for retomada: “Quem não tem o cartão ou está com ele desatualizado deve procurar uma das 40 UBS’s da cidade para regularizar a situação. Só é possível acessar o aplicativo com o cartão atualizado. Lembrando que a segunda dose da vacina só é aplicada nas UBS’s por meio do agendamento pelo app. Logo, todos precisarão do cartão atualizado.”