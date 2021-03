Empresa goiana transmite evento do Dia da Mulher do Sebrae Nacional

A empresa de Streaming Zoeweb Goiana, que atua a nível nacional e internacional, está transmitindo nesta segunda-feira (8/3), um evento para o Dia Internacional das Mulheres do Sebrae Nacional, voltado para o empreendedorismo feminino. O evento faz parte do projeto “Sebrae Delas- Mulher de Negócios”, que incentiva, apoia e fortalece a cultura empreendedora entre as mulheres.

De acordo com a gestora nacional do Sebrae Delas, Renata Malheiros, hoje, Dia Internacional das Mulheres, é dia também de reflexão do espaço feminino na sociedade. “Mais que celebrar, hoje é dia de refletir. Refletir sobre as conquistas das mulheres até o dia de hoje e também sobre o caminho que ainda podemos e devemos percorrer junto a uma sociedade mais justa, menos desigual e mais prospera.”, afirmou a gestora.

Ao longo do dia, o evento virtual traz a participação de diversas convidadas empreendedoras e especialistas, tanto do cenário feminino, quanto do empreendedorismo, como representantes da ONU Mulheres, que é uma Entidade das Nações Unidas destinada a promover a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres.

Programação do Dia da Mulher do Sebrae Nacional

O Sebrae é dos signatários do pacto dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), e durante a abertura do evento a representante da ONU Mulheres, Anastasia Divinskaya, falou sobre as dificuldades que as mulheres ainda enfrentam diante do empreendedorismo e afirmou que elas precisam de apoio para desenvolver seu potencial produtivo e criativo. “Organizações como o Sebrae têm tido um papel histórico fundamental nesse sentido, onde mulheres colocam a igualdade de oportunidade no centro de qualquer ação”.

O Sebrae ainda celebrou uma participação com o grupo Maurício de Sousa Produções para estimular a competência empreendedora nas mulheres, trabalhando esse pensamento desde a infância. De acordo com a diretora executiva Monica de Sousa, é importante falar e enfatizar esse empoderamento. “Por que não usar as meninas da Turma da Mônica para mostrar para as meninas do mundo inteiro que elas podem e devem ter uma autoestima muito forte, que elas tem uma capacidade de ser o que elas querem ser?!”.

O evento, transmitido pela empresa de Streaming Zoeweb Goiana, ainda traz outras importantes participações como de mulheres empreendedoras que conseguiram fazer história, como Karine Olivera, CEO Wakanda Educação Empreendedora, eleita uma das mentes brilhantes abaixo dos 30 anos pela revista americana Forbes.

Às 14h30 será transmitido um novo painel, com tema Comércio eletrônico descomplicado e redes de mulheres, com a participação de Carol Moreno, fundadora Movimento Mulheres no E-commerce. e Sócia na Original.io; Adriana Barbosa, CEO da Preta Hub e Fundadora da Feira Preta; e Gabriela Lea Alves Co-Founder & COO Unbox; com moderação da Diretora do Sebrae Tocantins, Eliana Castro.