Com 100% de ocupação de UTIs, Prefeitura de Caldas Novas suspende atendimento presencial

A Prefeitura de Caldas Novas suspendeu o atendimento presencial ao público na sede do órgão por sete dias para conter contaminação da Covid-19. A medida foi publicada numa portaria nesta terça-feira (9/3).

“Neste período o atendimento será realizado pelos telefones 64-34543550 e 64-34543590. Para assuntos do Departamento de Recursos Humanos enviar e-mail para: [email protected] Já para os trabalhos internos, o pessoal fará revezamento de 50% presencialmente e 50% por teletrabalho.”, afirmou a prefeitura em nota.

O Poupa Tempo também teve a suspensão do atendimento presencial por mais sete dias. A primeira suspensão acabou nesta terça-feira e agora vai até dia 17 de março.

Outros órgãos, como a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Superintendência Municipal de Trânsito também interromperam as atividades presenciais.

Prefeitura de Caldas Novas suspende atendimento presencial e deve publicar novo decreto

De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, foram registrados 3 óbitos e 70 casos confirmados nas últimas 24 horas. No total, 5.320 casos foram confirmados na cidade, sendo que 183 continuam ativos e 5.038 recuperados. O número de mortes chegou a 99 neste terça-feira (9/3).

Caldas Novas está atualmente com 100% de ocupação dos leitos de UTIs. A previsão é que ainda hoje sejam liberadas as 10 UTIs, doadas a partir de uma parceria entre as Prefeituras e Câmaras Municipais de Calda Novas e Rio Quente, associações e grupo de empresários.

Termina hoje o último decreto publicado pela Prefeitura de Caldas Novas. Em nota, a prefeitura informou que uma nova reunião está sendo realizada para que seja reavaliada a situação epidemiológica. Um novo decreto deve ser publicado ainda nesta terça-feira.

Vacinação contra Covid-19

Mais de 3 mil pessoas já foram vacinadas com a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 e quase mil com a segunda. Hoje, foram vacinados idoso de 77 anos e mais. Assim que chegarem mais vacinas, será retomado o cronograma por faixa etária.