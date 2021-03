Goiânia inicia aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começa nesta quarta-feira (10/3) a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Assim, seguindo o prazo da administração da primeira dose, o atendimento se inicia com pessoas a partir de 85 anos, em dois dias de vacinações. Dessa forma, os idosos com as iniciais de A a J recebem a vacina no dia 10, e os com as iniciais de K a Z no dia 11. A vacinação será feita em 10 postos, das 8h às 17h, e a expectativa é de que 13 mil pessoas recebam esta dose do imunizante contra o coronavírus.

A estratégia da prefeitura municipal nesta etapa adiciona duas escolas municipais aos postos de imunização, ampliando o atendimento nas regiões Campinas-Centro e Norte. Ou seja, a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos em Goiânia será realizada em sete instituições de ensino e três pontos de drive-thru.

“Os dois novos postos, além de proporcionar mais conforto, otimizam o andamento da campanha, atendendo mais pessoas em regiões de alta demanda sem, no entanto, promover aglomeração neste momento tão crítico da pandemia”, explica o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

De acordo com a prefeitura de Goiânia, o balanço da vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 76 anos mostra que as regiões Norte e Campinas-Centro somam 1.292 vacinas administradas. Esse número corresponde a mais de 28% do total de 4.565 vacinas aplicadas nos oitos postos. Assim, a administração resolveu abrir pontos nestes locais.

Para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, não é necessário agendamento, porém, os idosos devem levar o comprovante de vacinação da primeira aplicação. Além disso, levar novamente as cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) e comprovante de endereço.

Postos de atendimento para vacinação de idosos contra a Covid-19 em Goiânia – Drive Thru

– Shopping Passeio das Águas Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras | Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

– Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área 1 (atendimento para pedestres e Drive-thru): Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

– Shopping Cerrado: Avenida Anhanguera, 10.790 – Setor Aeroviário

Postos em escolas municipais

– Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais | Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo

– Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias | Endereço: Rua Carlos Gomes – Parque Anhanguera

– Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante | Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá

– Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana | Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais

– Sul: Escola Municipal Moacir Monclair Brandão | Endereço: Rua C-115 – Jardim América

– Campinas-Centro: Escola Municipal Santa Helena | Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraíso

– Região Norte: Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros Endereço | R. Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I