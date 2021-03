Idoso morre ao ser atropelado na GO-060 entre Goiânia e Trindade

Um idoso, de 81 anos, morreu após ser atropelado na GO-060, tarde desta terça-feira (9/3), no trecho entre Goiânia e Trindade. A vítima, Valdivino Paulino, atravessava a rodovia na altura do km 08, quando foi atingido por um veículo Fiat Siena.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito foi acionada para atender a ocorrência. Conforme informações e vestígios no local, o veículo trafegava na GO-060 sentido Goiânia/ Trindade, na faixa da esquerda, momento que atropelou a vítima.

Com o impacto, a vítima foi arremessada a frente e caiu no acostamento da pista. Familiares da vítima informaram que Valdivino morava perto do local do acidente, estava indo para um sítio às margens da rodovia e era deficiente auditivo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, mas constatou o óbito da vítima no local. O condutor do carro permaneceu no local, fez o teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo. A rodovia foi parcialmente bloqueada.

Além do idoso que morreu ao ser atropelado na GO-060 entre Goiânia e Trindade, pai e filho morrem em acidente na GO-156

Um outro acidente na tarde desta terça-feira (9/3) deixou três pessoas mortas na GO-156, entre Nazário e Palmeiras de Goiás. Entre elas um pai e um filho.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionadas para comparecer ao local para prestar socorro, mas constataram a morte das vítimas no local. Elas ficaram presas às ferragens e os corpos foram retirados pelos bombeiros. A Polícia Técnico-Científica também foi acionada para realizar a perícia no local e apurar as causas do acidente.