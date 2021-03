Morre aos 81 anos o ex-prefeito de Anápolis, Adhemar Santillo

O ex-prefeito de Anápolis, Adhemar Santillo, morreu na tarde desta terça-feira (9/3), aos 81 anos. Ele deu entrada no Hospital Evangélico Goiano no último domingo (7/3), com broncopneumonia. Antes da internação, há cerca de quatro meses, o político havia sido acometido pela Covid-19.

Em nota, a família afirmou que Adhemar Santillo “já havia contraído COVID há 4 meses, e recebido duas doses da vacina, foi acometido de mal súbito na tarde do último domingo, em razão da sequela do Corona Virus.[…] Adhemar foi vítima de insuficiência cardíaca, provocada por broncopneumonia”.

O ex-prefeito será velado no Memorial Parque a partir das 6h desta quarta-feira (10/3), em cerimônia restrita aos familiares para evitar aglomeração. O sepultamento está marcado para às 10h.

Adhemar Santillo também foi deputado federal e estadual e deixa a esposa Onaide Silva Santillo e três filhos. Ele é irmão de Henrique Santillo, que foi deputado federal, governador de Goiás, senador e ministro da Saúde.

Ronaldo Caiado lamenta morte do ex-prefeito de Anápolis, Adhemar Santillo

Na tarde desta terça-feira (9/3), o governador de Goiás emitiu uma nota de pesar pela morte do ex-prefeito de Anápolis, Adhemar Santillo. Confira na íntegra: