Idoso morre e jovem fica gravemente ferido em acidente na BR-060, em Cezarina

Na tarde desta terça-feira (9/3), um idoso, de 63 anos, morreu e um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após um acidente na BR-060, no município de Cezarina, região central de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava como passageiro de um veículo HR-V, que seguia sentido Rio Verde/ Goiânia. Em determinado momento, o motorista perdeu o controle da direção, rodou na pista e parou com a traseira do carro no canteiro central e parte do veículo na pista de rolamento. A via estava molhada.

Quando o motorista tentou tirar o veículo do local, foi acertado transversalmente por uma picape Ford Ranger. No lado atingido estava o idoso de 63 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O condutor do HR-V, um jovem de 22 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Cezarina. O motorista da picape não teve ferimentos.

Além do acidente na BR-060, em Cezarina, PRF divulga balanço das últimas operações

De acordo com boletim de segurança viária divulgado na manhã desta quarta-feira (10/3), nas últimas 24 horas, a PRF atendeu cinco acidentes que deixaram quatro pessoas feridas e uma morta nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

O esforço de fiscalização para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em 199 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, foram 16 flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança e 33 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos.

Os policiais rodoviários federais fiscalizaram 793 veículos e 661 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas.

Em outro caso, idoso morreu ao ser atropelado na GO-060 entre Goiânia e Trindade

Um idoso, de 81 anos, morreu após ser atropelado na GO-060, tarde de terça-feira (9/3), no trecho entre Goiânia e Trindade. A vítima, Valdivino Paulino, atravessava a rodovia na altura do km 08, quando foi atingido por um veículo Fiat Siena.

Conforme informações e vestígios no local, o veículo trafegava na GO-060 sentido Goiânia/ Trindade, na faixa da esquerda, momento que atropelou a vítima. Com o impacto, a vítima foi arremessada a frente e caiu no acostamento da pista. Familiares da vítima informaram que Valdivino era deficiente auditivo, morava perto do local do acidente e estava indo para um sítio às margens da rodovia.

O condutor do carro permaneceu no local, fez o teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo.