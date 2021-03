Mais de 43 mil idosos já receberam a vacina contra a Covid-19 em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou nesta quarta-feira (10/3) um balanço sobre a vacinação contra a Covid-19 em idosos na cidade. Assim, segundo os dados divulgados, até o momento mais de 43 mil já receberam a primeira dose da vacina. Dentro desse grupo estão idosos acima de 76 anos de idade, acamados acima de 65 anos e institucionalizados (residentes em instituições de longa permanência).

“Nós estamos entre as principais capitais que já aplicaram mais de 100 mil doses da vacina, inclusive pouco mais de 40% desse total são idosos. Não medimos esforços para dar continuidade de forma imediata assim que novas doses chegam, para que novos grupos possam ser atendidos, especialmente os prioritários”, afirma o secretário de Saúde, Durval Pedroso.

A estratégia do Plano Municipal de Vacinação de Goiânia contra Covid-19 segue os mesmos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Dessa maneira, prevê a aplicação da vacina para novos grupos de acordo com o recebimento de novas doses e o quantitativo das mesmas.

Nesta quarta-feira, Goiânia deu início à aplicação da segunda dose para os idosos acima de 85 anos. Até a última atualização, o município vacinou 38.381 idosos acima de 76 anos, 3.055 acamados e 778 institucionalizados, somente na primeira dose. Já o total de doses aplicadas soma 122,9 mil.

Vacinação contra a Covid-19 em Goiás

O Governo de Goiás recebeu, na terça-feira (9/3), uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 com 69,8 mil doses da CoronaVac. Após o desembarque, as doses seguiram para a Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia.

Os imunizantes serão destinados na vacinação contra a Covid-19 para idosos com idade igual ou superior a 75 anos. Assim, mais de 34 mil pessoas serão vacinadas, seja a primeira ou a segunda dose. Além disso, caso os municípios já tenham vacinado todas as pessoas deste grupo, poderão reduzir, gradativamente, a faixa etária, seguindo determinação do governador Ronaldo Caiado de priorizar a população idosa.