Prefeitura de Goiânia retoma obras da Praça do Trabalhador

A Prefeitura de Goiania, por meio da Secretária Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), informou que as obras de revitalização da Praça do Trabalhador devem ser concluídas até o final do mês de maio. O local recebe semanalmente a tradicional Feira Hippie, uma das maiores feiras a céu aberto da América Latina, sendo um centro de forte atividade econômica na capital.

As obras foram retomadas na última segunda-feira (8/3), com a instalação do pavimento paver (blocos drenantes), que compõe o piso da praça. Assim, segundo o secretário da Seinfra, Luiz Bittencourt, a Praça do Trabalhador irá valorizar o prédio da antiga Estação Ferroviária. O local foi revitalizado no ano de 2019.

“Um visual moderno, limpo, bem iluminado, com faixas de circulação bem definidas e com um desenho urbanístico totalmente revitalizado”, diz Bittencourt sobre a Praça.

Obras na Praça do Trabalhador começaram em 2019

As obras de revitalização da Praça do Trabalhador começaram em junho de 2019, e, segundo informações da prefeitura de Goiânia à época, seriam entregues em novembro daquele ano.

O projeto de revitalização da Praça do Trabalhador, divulgado em 2019, previa um ambiente inclusivo. Assim, a ideia era a de transformar o espaço em um elemento único, com declividade mínima para não causar desconforto aos pedestres e cadeirantes. Além disso, o projeto inicial prevê construção de banheiros, de um posto da Guarda Civil Municipal e de uma sede para a associação e rádio dos feirantes.

Feira Hippie

Desde 2019, a Feira Hippie foi mantida na região. Assim, tem sido feita ao redor da Praça do Trabalhador, pela Rua 44, 67-A, avançando até a Avenida Oeste, na parte norte da rodoviária.

Em fevereiro de 2021, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), alterou o os dias de funcionamento da Feira Hippie. Porém, poucos dias depois, a ideia foi revogada, após reclamação dos feirantes. Assim, a montagem das bancas continua sendo feita após às 20h das sextas-feiras. Dessa forma, o funcionamento segue no horário convencional, das 6h de sábado até as 15h de domingo.