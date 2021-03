Acidente entre ônibus e caminhão deixa seis feridos na BR-153, em Campinorte

Um acidente entre um ônibus e um caminhão carregado com cimento deixou seis pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (10/3), na BR-153, em Campinorte, na região norte de Goiás. Uma das vítimas é o motorista do caminhão, que teve ferimentos graves. O acidente aconteceu no Km 163 da rodovia, por volta das 6h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aparentemente houve uma colisão frontal entre os veículos. Devido a força da batida, o caminhão tombou e saiu da pista, já o ônibus ficou sobre uma parte da via.

Conforme informações, o ônibus de viagem transportava 32 passageiros, dos quais cinco tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico no local. A outra vítima é o motorista do caminhão, que, devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Uruaçu.

O ônibus teria saído de São Felix do Xingu, no Pará, com destino a Goiânia. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

A PRF controlou o trânsito no local e orientou os motoristas para evitar novos acidentes. Parte da pista precisou ser interditava para fazer a remoção dos veículos e limpeza do local. As causas do acidente continuam sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Além do acidente entre ônibus e caminhão na BR-153, em Campinorte, PRF divulga balanço de outras operações

O boletim de segurança viária divulgado nesta quinta-feira (10/3), aponta que nas últimas 24 horas, a PRF atendeu seis acidentes que deixaram dez pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

O esforço de fiscalização para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em 387 autuações de infrações de trânsito, sendo que 41 flagrantes foram de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança e 74 de motoristas flagrados ultrapassando em locais proibidos.

Os policiais rodoviários federais fiscalizaram 1.287 veículos e 989 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas.