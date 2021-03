Aparecida de Goiânia retoma vacinação contra Covid-19 para idosos acima de 70 anos

Com a chegada de 2,2 mil novas doses de vacinas Coronavac/Butantan, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia retoma nesta quinta-feira (11/3), o agendamento para a vacinação contra covid-19 em idosos acima de 70 anos que residem na cidade. A imunização dos idosos desta faixa etária ocorrerá por meio de agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida que pode ser acessado pela plataforma Android ou pelo site da Prefeitura. Para o agendamento é necessário estar na faixa etária prioritária e ter cartão SUS de Aparecida, além de documentos pessoais e comprovante de endereço da cidade.

De acordo com o secretário Municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, a vacinação apenas por agendamento nesta etapa se deve ao baixo número de doses recebidas e também para evitar filas. “Nesta sexta remessa recebemos apenas 2,2 mil doses. Como nesta faixa etária de 70+ há um número maior de pessoas, para evitar aglomerações e filas imensas como na semana passada, decidimos abrir mais dois postos de vacinação em Unidades Básicas de Saúde para atender aos idosos de forma agendada, com mais qualidade e de forma mais humanitária”, comentou o gestor.

O agendamento estará disponível a partir desta quinta-feira (11/3) para as Unidades Básicas de Saúde Andrade Reis, Jardim Olímpico e Bairro Cardoso. Os dois postos a mais serão abertos nas UBS´s Veiga Jardim e Jardim Florença. Cada unidade tem a capacidade de aplicar 90 doses por dia das 8h às 17h de segunda a sexta-feira. “Como não teremos os drives nesta etapa, organizamos mais duas unidades para vacinação. Então o idoso ou seu responsável pode agendar a vacinação pelo aplicativo e pelo site da prefeitura e no dia e hora marcados se dirigirem até a unidade e receber a dose do imunizante. É importante que venham apenas no horário marcado para evitarmos tumulto e aglomeração. Todas as unidades estão equipadas para o atendimento”, comunicou a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro.

A imunização domiciliar dos idosos acamados com mais de 60 anos, continua o agendamento pelo telefone (62) 3545-5868.

Cartão SUS

Renata Cordeiro reforça sobre a necessidade das pessoas atualizarem o cartão de SUS de Aparecida para estar tudo certo quando as novas doses chegarem e a vacinação for retomada: “Quem não tem o cartão ou está com ele desatualizado deve procurar uma das 40 UBS’s da cidade para regularizar a situação. Só é possível acessar o aplicativo com o cartão atualizado. Lembrando que a segunda dose da vacina só é aplicada nas UBS’s por meio do agendamento pelo app. Logo, todos precisam do cartão atualizado”,

Segunda dose

Em relação à 2ª dose da vacina contra a covid-19, a SMS convoca a todos os idosos que já receberam a 1ª dose da Coronavac que façam o agendamento da 2ª no aplicativo ou no site. “O intervalo entre essas doses é de até 28 dias e é essencial completar o esquema vacinal, não basta tomar apenas a 1ª, para se garantir a eficácia e a proteção da vacina são necessárias duas doses. Então, basta conferir no cartão de vacinas se já está na hora de receber a 2ª, e, se estiver, acessar o aplicativo e agendar”, frisa Renata Cordeiro informando ainda que haverá, a partir de quinta, uma aba no aplicativo separada para agendamento da 2ª dose.

Após o agendamento, quando o idoso chegar na UBS para receber a segunda dose, os profissionais vão conferir se o esquema vacinal está correto e fazer a imunização com segurança. “Será verificado no Sistema de Informação quando o paciente recebeu a primeira dose, qual a vacina que foi administrada e se ele está no prazo correto da segunda vacinação. Nas UBS’s temos condições de verificar todos os dados, garantindo assim mais segurança tanto para o paciente quanto para os profissionais”, ressalta a coordenadora. A 2ª dose da vacina Astrazeneca será 12 semanas, ou 3 meses após a aplicação da 1ª dose.

Locais de vacinação para idosos acima de 70 anos (com agendamento)