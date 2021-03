Com 3.713 casos em 24h, Goiás soma 426.722 infectados pela Covid-19

O boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), divulgado nesta quinta-feira (11/3), aponta que Goiás soma 426.722 casos confirmados de infectados pela covid-19. Somente nas últimas 24 horas foram registrados 3.713 novos casos. Há um número de 403.618 pessoas recuperadas e 9.335 óbitos confirmados até o momento.

Ainda segundo o boletim, no Estado há 358.009 casos suspeitos que estão em investigação e 235.115 casos que já foram descartados. Além disso, há 250 óbitos suspeitos que estão em investigação, o que significa que até o momento a taxa de letalidade é de 2,19%. Nos dados divulgados pela SES-GO no dia anterior (10/3), o número de infectados era de 423.009, ou seja, 3.713 casos a menos.

Na última segunda-feira (8/3), o número de infectados pela covid-19 era de 414.939, um total de 11.783 casos a menos em comparação com esta quinta-feira (11/3). Desde as primeiras confirmações da doença, a Secretaria Estadual de Saúde divulga boletins diários com atualizações sobre os casos confirmados e os óbitos. Porém, ressalta que esses dados podem ser alterados conforme a investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e a atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.

Goiás registra 426.722 casos confirmados de Covid-19 e mais de 270 mil vacinados

De acordo como o levantamento oficial realizado feito pela SES-GO, referente à primeira dose da vacina contra a Covid-19, o número de doses aplicadas soma 274. 737 em todo o Estado. Já em relação a segunda dose, 69.058 pessoas já foram vacinadas.

Segundo o boletim, as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19), conforme estabelecido na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Ontem (10/3), a SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 270.147 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado e em relação à segunda dose, foram 63.057 pessoas foram vacinadas.

O Estado de Goiás já recebeu 584.280 doses da vacina, sendo 465.280 da CoronaVac e 119.000 da AstraZeneca. Destas, foram distribuídas 495.660 doses, sendo 376.660 da CoronaVac e 119.000 da AstraZeneca.