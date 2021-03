Grave acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e vários feridos, em Formosa

Um grave acidente registrado no início da tarde desta quinta-feira (11/3), por volta de 13h20, entre um ônibus e um caminhão deixou vários feridos e um morto na BR-020, em Formosa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos trafegavam em sentidos contrários, mas, provavelmente, colidiram lateralmente. Cerca de 15 pessoas ficaram gravemente feridas e uma mulher, que estava no ônibus, morreu.

Conforme informações, na hora do acidente a pista estava escorregadia, devido a chuva e a lama. Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão trabalhando no local. A via está totalmente interditada e o trânsito fluindo por desvios. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Este é o segundo acidente de trânsito registrado entre ônibus e caminhão em menos de 24 horas em rodovias federais goianas. O outro caso aconteceu na BR-153, em Campinorte.

Acidente entre ônibus e caminhão deixa seis feridos na BR-153, em Campinorte

Um acidente entre um ônibus e um caminhão carregado com cimento deixou seis pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (11/3), na BR-153, em Campinorte, na região norte de Goiás. Uma das vítimas é o motorista do caminhão, que teve ferimentos graves. O acidente aconteceu no Km 163 da rodovia, por volta das 6h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aparentemente houve uma colisão frontal entre os veículos. Devido a força da batida, o caminhão tombou e saiu da pista, já o ônibus ficou sobre uma parte da via.

Conforme informações, o ônibus de viagem transportava 32 passageiros, dos quais cinco tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico no local. A outra vítima é o motorista do caminhão, que, devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Uruaçu.

O ônibus teria saído de São Felix do Xingu, no Pará, com destino a Goiânia. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

A PRF controlou o trânsito no local e orientou os motoristas para evitar novos acidentes. Parte da pista precisou ser interditava para fazer a remoção dos veículos e limpeza do local. As causas do acidente continuam sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).