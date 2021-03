Orquestra Sinfônica de Goiânia retoma atividades on-line

A Orquestra Sinfônica de Goiânia, que já havia retomado suas atividades presenciais, teve de retornar às ações e programas desenvolvidos em home-office desde o início de março. A mudança aconteceu devido às restrições impostas pelas autoridades sanitárias, motivadas pela segunda onda da pandemia da Covid-19.

De acordo com o maestro e diretor da Orquestra, Eliseu Ferreira, o objetivo é continuar desempenhando o papel institucional, mesmo no contexto de isolamento social. “Ensaios dos coros e dos grupos bolsistas retornaram para o formato on-line. Eles utilizam plataformas como Zoom e Google Meeting. Dessa maneira, visam o preparo técnico e artístico dos próximos projetos”, afirma.

Além disso, a Orquestra Sinfônica de Goiânia está reorganizando os processos administrativos internos. Assim, irão estabelecer regimentos e documentos normativos, visando um melhor desempenho profissional dos colaboradores.

“Nós estamos fazendo também a edição e revisão de obras musicais de compositores goianos e compositores brasileiros pouco conhecidos, com objetivo de divulgar, preservar e perpetuar a memória musical do nosso Estado e do nosso País. Essas obras serão em breve disponibilizadas gratuitamente no site da OSGO e na plataforma IMSLP”, explica o maestro.

Orquestra Sinfônica de Goiânia nas redes

O maestro Eliseu Ferreira fez questão de relembrar que a Orquestra Sinfônica de Goiânia tem produção diária de conteúdos. “Abordamos assuntos variados, objetivando mostrar o trabalho dos profissionais da instituição e também divulgar e explicar melhor o que a Orquestra faz atualmente”.

Para os próximos dias, está prevista a retomada de aulas abertas ao público no formato REANP (Regime Especial de Aulas Não Presenciais) oferecidas pela Rede Municipal de Núcleos Musicais. Além disso, sobre os concertos on-line, o maestro afirma que serão reformulados.

“Com formações menores, até que seja permitido o retorno das atividades com a presença de público, o que esperamos que aconteça em breve”, conclui.