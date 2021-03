Testagem de antígeno da Covid-19 em Goiânia será por agendamento

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza nesta sexta-feira (12/3) mais uma testagem de antígeno da Covid-19. Assim, o objetivo é monitorar as regiões que apresentam maior transmissibilidade do vírus. Porém, nesta semana, os testes serão realizados por agendamento em seis escolas da capital, apenas na modalidade pedestre.

“Para evitar aglomerações nos locais de testagem, decidimos optar pelo agendamento, o que vai dar mais comodidade e segurança para a população. A testagem é essencial neste momento de aumento de casos, pois encontrando aqueles que estão assintomáticos conseguimos fazer com que elas se isolem quebrando a cadeia de transmissão”, explica a diretora da Vigilância Epidemiológica, Grécia Carolina Pessoni.

Como se cadastrar para a testagem de antígeno da Covid-19

Quem tiver interesse em realizar a testagem de antígeno da Covid-19 em Goiânia, basta acessar este link do site da SMS e se cadastrar. Assim, você deverá ser informar nome completo, CPF e endereço de e-mail. Logo após deve-se escolher o local e horário da testagem.

Os testes de antígeno são realizados em pessoas a partir de 12 anos de idade que não apresentam sintomas. Os sintomáticos devem procurar uma unidade de saúde. O procedimento para a realização do teste é feito através da coleta do material no nariz por meio de swab (um cotonete longo e estéril). O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos após a coleta.

Segundo a secretaria de Saúde, desde o início da testagem ampliada da população no dia 5 de agosto até a última sexta-feira (5/3) foram realizados 132.309 testes de antígeno, sendo que 15,929 tiveram resultado positivo para a Covid-19, o que representa 12%.