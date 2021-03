Vans escolares devem transportar funcionários para o trabalho na Grande Goiânia

Durante uma reunião entre os líderes do Fórum Empresarial do Estado de Goiás, organizada pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO), com a Cooperativa de Transporte Escolar e Turismo de Goiás (Cooperteg), ficou decidido que funcionários da indústria e do comércio serão transportados em vans escolares nos próximos dias.

Inicialmente, cerca de 200 veículos atenderão empresas instaladas em polos de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Segundo o acordo, cada veículo poderá transportar no máximo 20 pessoas. Além disso, as vans precisam ser higienizadas antes e depois do transporte.

Outras medidas como a medição de temperatura dos passageiros, o uso de máscaras e a disponibilidade de álcool em gel dentro dos veículos, também serão obrigatórias. As viagens também devem ser restritas ao trajeto de casa para a empresa e vice-versa.

Tarifas para o transporte de funcionários da indústria e do comércio serão decididas entre a Cooperteg e as empresas

Os valores das tarifas serão negociados entre as empresas e a Cooperteg, pois depende do consumo de combustível e da quilometragem percorrida. De acordo com a Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio), para reduzir o custo do transporte e o valor da tarifa, a possibilidade de oferecer diesel com um menor custo para as vans escolares que realizarem o transporte dos funcionários, será avaliada.

No último dia (5/3) a Fecomércio, por meio de nota defendeu a paralização do transporte coletivo ressaltando a preocupação com a situação sanitária e econômica do Estado, devido a pandemia da Covid-19. Outra medida sugerida foi que cada empresa seja responsável pelo transporte dos seus funcionários, garantindo assim maior segurança.

“Sugerimos que os empresários providenciem o transporte de seus funcionários como, por exemplo, estabelecimento de rotas e carona entre os funcionários com ajuda de custo da empresa. Para aqueles que não têm essa possibilidade, que façam home office”, propôs o presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi.