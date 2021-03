Caixa inicia no dia 14 ciclo de atualização cadastral do aplicativo Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal inicia no domingo, 14, um ciclo de atualização cadastral do Caixa Tem, aplicativo criado em 2020, que serviu para pagamentos de benefícios como auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS. O objetivo da ação, de acordo com o banco, é oferecer mais segurança aos clientes do app.

A atualização é feita inteiramente por meio do celular – não há necessidade de comparecimento a agências bancárias. O processo não é obrigatório.

O banco deixa claro que é um convite para que isso seja feito, com intuito de maior segurança aos usuários das contas digitais.

O processo de atualização de cadastro será escalonado, a partir de domingo. Na primeira data, os nascidos em janeiro vão poder realizar o procedimento.

Na terça-feira, 16, será a vez de quem nasceu em fevereiro. O calendário vai até 31 de março, com aniversariantes de dezembro.

Confira o cronograma completo abaixo:

– Domingo, 14: nascidos em janeiro;

– Terça-feira, 16: nascidos em fevereiro;

– Quinta-feira, 18: nascidos em março;

– Sábado, 20: nascidos em abril;

– Segunda-feira, 22: nascidos em maio;

– Terça-feira, 23: nascidos em junho;

– Quarta-feira, 24: nascidos em julho

– Quinta-feira, 25: nascidos em agosto;

– Sexta-feira, 26: nascidos em setembro;

– Segunda-feira, 29: nascidos em outubro;

– Terça-feira, 30: nascidos em novembro;

– Quarta-feira, 31: nascidos em dezembro.

Como atualizar o aplicativo Caixa Tem

Para realizar o processo de atualização do aplicativo Caixa Tem, o cliente precisa acessar uma conversa que será aberta no app: “Atualize seu cadastro”.

Depois, será solicitado que envie a documentação necessária para o procedimento: foto, que será uma selfie, RG, CPF e comprovante de endereço.

O envio é feito totalmente pelo celular.

O Caixa Tem

De acordo com dados fornecidos pela Caixa, o aplicativo Caixa Tem criou mais de 105 milhões de contas digitais em 2020, todas gratuitas. Houve a bancarização, ou seja, inclusão de pessoas que não possuíam contas em bancos, de cerca de 35 milhões de brasileiros.

Criado em meio à pandemia, foi utilizado para pagamento de auxílio emergencial e saques emergenciais do FGTS. Desde dezembro do ano passado, beneficiários do Abono Salarial (PIS) e do Bolsa Família podem também utilizar o aplicativo.

Ainda segundo números da Caixa, em 2020, foram mais de 300 milhões de downloads do aplicativo, com mais de 600 milhões de pagamentos, em um total de mais de R$ 350 bilhões.