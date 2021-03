Detran Goiás suspende provas práticas temporariamente

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran Goiás) suspendeu temporariamente as provas práticas de direção veicular em todo o Estado. A medida foi anunciada na última quinta-feira (11/3) e deve ficar em vigor até o dia 31 março.

Segundo o órgão, a medida é para resguardar a saúde dos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dos instrutores e colaboradores. Diante do avanço da covid-19 e da alta taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e dos leitos de enfermaria em todo o Estado.

O Detran-GO afirma que a data pode ser prorrogada de acordo com o cenário epidemiológico de cada município. Os exames teóricos de legislação de trânsito ocorrerão respeitando as normas de segurança sanitária somente em municípios onde não há restrições.

Os candidatos que estão com as provas práticas agendadas para o período em que haverá suspensão do serviço, poderão remarcá-las. De acordo com o órgão, as bancas práticas vinham acontecendo com o atendimento com hora marcada, respeitando todos os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias, como o uso de máscara, álcool 70% e a higienização dos veículos.

Até 352 candidatos estavam sendo atendidos por dia, pela banca examinadora. “Apesar dos cuidados adotados, em alguns locais há desrespeito às condições criadas pelo Detran-GO para a continuidade do serviço. Essa doença não é brincadeira, não podemos arriscar a vida de muitos com a falta responsabilidade de um ou outro. Nosso compromisso maior é com a vida”, afirma o gerente de Habilitação do Detran-GO, José Osvaldo Carneiro.

Detran Goiás altera regime de atendimentos após decretos

No dia (1°/3) o Detran-GO suspendeu o atendimento na sede em Goiânia e nos municípios onde há um decreto em vigor. Nas cidades onde não há decreto os serviços seguem sendo prestados normalmente, observando as normas sanitárias. De acordo com o órgão a maioria dos serviços está disponível pelo site www.detran.go.gov.br e pelo aplicativo Detran GO ON.