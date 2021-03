Gustavo Mendanha fala sobre possibilidade de retorno do escalonamento em Aparecida

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, reuniu de forma virtual, na manhã desta sexta-feira, 12, com mais de 500 comerciantes do município. O objetivo é dialogar sobre a situação epidemiológica, bem como os impactos da pandemia nas atividades econômicas. Durante a videoconferência o gestor municipal e o secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, apresentaram a situação epidemiológica do município, cenário de ocupação dos leitos e informaram que pode haver, já na próxima segunda-feira, 15, retorno do isolamento social intermitente com escalonamento regional. Neste modelo, a cidade é dividida em 10 macrorregiões com fechamento conforme matriz de risco da pandemia na cidade.

“É importante todo mundo ter consciência da sua reponsabilidade. Estamos vivendo um momento atípico, preocupante, e cada um precisa fazer a sua parte. Busco dialogar com todos vocês para juntos vencermos essa luta. Para não termos como consequência o colapso na saúde. Temos que trabalhar de forma conjunta no sentido de salvar vidas e manter as atividades econômicas da cidade. Eu não administro nada sozinho, eu dependo do esforço, da compreensão e do diálogo com o setor econômico, com as entidades religiosas, com as associações de moradores, e sociedade civil”, afirmou o prefeito que ressaltou a todos que Aparecida nunca esteve com um cenário tão preocupante com relação a pandemia, por isso precisa-se tomar medidas rígidas de enfrentamento a transmissão do vírus.

Proprietária de um salão de beleza, Simone Araújo comentou na reunião sobre a responsabilidade da população nesse cenário de pandemia. “Fico triste quando algum comerciante insiste em descumprir o decreto. Precisamos redobrar nossa atenção, ter empatia pelas famílias, mas também garantir renda e empregos. O problema é sério e ninguém sabe quem será a próxima vítima da Covid”, afirmou ela. “Temos que redobrar os cuidados com a saúde, alertar a nossa população sobre a prevenção e retomar o ‘novo normal’ das nossas atividades. A garantia dos nossos empregos também é importante para a saúde”, disse o proprietário de uma barbearia no Village Garavelo.

“É um momento difícil para todos, por isso defendo a volta do escalonamento regional, onde os estabelecimentos poderão funcionar, por região, ficando fechado apenas dois dias da semana. Deu certo no ano passado, deu resultado, teve aceitação da maioria e pode dar certo agora também”, completou um comerciante. Além deste, a maioria dos que tiveram oportunidade de falar, solicitaram a retomada do escalonamento regional e o prefeito comunicou que há uma possibilidade real de acontecer. A volta do isolamento social intermitente com escalonamento regional será avaliada pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao novo Coronavírus de Aparecida, na tarde desta sexta-feira, 12.

O Comitê reúne todas as secretarias da Prefeitura de Aparecida, Ministério Público de Goiás (MP-GO), Câmara Municipal, Defensoria Pública (DPE-GO), OAB Subseção Aparecida, Associação de Feirantes (Afag), Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), Sesi/Senai, Federação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em Goiás (Femicro-GO) e Associação Comercial, Industrial e Empresarial da Região Leste de Aparecida (Acirlag). O grupo é coordenado pelo secretário de saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães.

“Apesar das ações da Prefeitura de Aparecida no combate à Covid, como testagem em massa, campanhas de prevenção e isolamento social, o número de casos ativos tem crescido neste ano num ritmo expressivo, segundo avalia a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Passou de 67 casos confirmados no dia 1º de janeiro, para 97, em 1º de fevereiro, e 220 diagnósticos positivos no dia 1º de março”, explanou ele, pontuando ainda que Aparecida está cenário laranja, ou seja, de risco alto.

Membro do comitê, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag), Leopoldo Moreira, ressaltou a importância dessas reuniões para o setor econômico. “O prefeito Gustavo tem criado uma agenda de reuniões para dialogar com todos e essa atenção tem contribuído para a tomada de decisões. Fico feliz em ouvir aqui, junto com o prefeito, a opinião de vários comerciantes, preocupados com a saúde, mas também com a retomada dos seus trabalhos”, destacou.