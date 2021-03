Pai é preso suspeito de cortar couro cabeludo do filho de 10 anos, em Planaltina

Um homem foi preso suspeito de cortar o couro cabeludo do filho de 10 anos com uma faca, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu como forma de castigo, pois o pai não teria gostado do corte de cabelo do menino.

O delegado Thiago César, responsável pela investigação, afirmou que a polícia foi acionada pela equipe do Hospital Santa Rita de Cássia. Quando chegaram na unidade de saúde, os policiais constataram a agressão e encontraram a criança com parte do couro cabeludo arrancado. Imediatamente se deslocaram até a residência do suspeito, que tentou resistir à prisão, mas acabou sendo detido por desacato, resistência e desobediência.

Em seguida, a equipe policial entrou em contato com a mãe do menino, que já estava em Brasília acompanhando o filho em processo cirúrgico. Ele recebeu alta nesta quinta-feira (11/3) e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Formosa, onde passou por perícia. De acordo com o delegado, o laudo deve ficar pronto nas próximas horas e determinar se houve ou não o crime de tortura.

Diante dos fatos, a polícia lavrou a prisão em flagrante e representou pela prisão preventiva do suspeito. Ele encontra-se preso na cadeia pública da cidade.

Pai suspeito de cortar couro cabeludo do filho de 10 anos, em Planaltina, pode responder por tortura

De acordo com a Polícia Civil, após a conclusão do laudo pericial, ficará constatado se o pai cometeu ou não o crime de tortura contra o filho de 10 anos. A PC ainda informou que, de acordo com a lei, constitui crime de tortura: