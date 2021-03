Podcast goiano conta histórias de vida compartilhadas por ouvintes

Os últimos meses não têm sido fáceis, já que vivemos uma pandemia que mudou a vida de todos. Principalmente no início, em 2020, quando a maioria das pessoas passou a ficar mais tempo em casa e sobravam questões sobre um futuro incerto e em uma escala global. E foi exatamente neste momento que a jornalista Lara Leão criou um podcast goiano chamado Sobre Todos os Casos.

No programa, que é semanal, Lara Leão conta histórias da vida com leveza, bom humor e, ao mesmo tempo, seriedade. E tem casos de todos os tipos. Assim, dá para chorar, rir bastante e até ficar com raiva de algumas das situações vividas. Inclusive, eu (Carlos Freitas, do #teamaproveite), que escrevo este texto para você, já enviei uma das histórias escolhidas para o Sobre Todos os Casos, que está disponível nas plataformas Spotify, Soundcloud, Google Podcast e Deezer.

O podcast goiano possui também uma conta no Instagram que, além de divulgar os episódios semanais, também disponibiliza textos e vídeos especiais. “É curioso como as pessoas, apesar das vivências diferentes, se identificam e se veem nos casos”, destaca Lara, que deixa o convite para que você possa dividir a sua história. É só enviar para o e-mail para [email protected] Assim, se alguém preferir, tudo é mantido em anonimato e são usados pseudônimos para que os casos, narrados pela jornalista, cheguem aos ouvintes.

A história do Sobre Todos os Casos

O Sobre Todos os Casos era um sonho antigo da jornalista. Porém, ganhou força em maio de 2020, em razão da pandemia do coronavírus. No episódio piloto, Lara explica que, ao passar mais tempo em casa, a produção do podcast se tornou viável – para o prazer dos ouvintes, que ganharam esse respiro em meio a um momento tão difícil.

“Em 2013, eu compartilhava apenas com meus amigos próximos os meus casos de amor falidos (risos), em vídeos no Snapchat, e isso começou a ter uma resposta muito boa. As pessoas começaram a me contar os casos delas. Com a rotina corrida, não consegui fazer nada na época. Em 2020, consegui encaixar o projeto na minha vida e, em menos de um ano, o resultado foi muito maior do que imaginei”, divide Lara.

Desde o início, 25 episódios já foram colocados no ar. O processo de produção é feito em casa. Ao receber as histórias por e-mail, elas são analisadas e Lara seleciona quais mensagens e aprendizados são importantes reforçar, monta um roteiro e parte para a gravação. Os episódios têm ainda ilustrações do designer Danyllo Agapito, que complementam e personalizam a história.

Sobre amor

Mais do que relacionamentos amorosos, o podcast goiano trata de amor. Assim, Lara Leão conta, por exemplo, a história de sua cachorrinha, Zuca, que faleceu depois de quase 10 anos de convivência. Além disso, há um episódio em que Nivia trata sobre o amor e a saudade da avó, Dona Doca. A jornalista também dividiu a história de amor dos avós, no episódio da Dona Cila.

Para as histórias mais difíceis, Lara traz a participação de convidados especiais, de diferentes áreas, de amigos a psicólogos, para somarem suas opiniões, vivências e análise aos casos. “Eu recebo diversas experiências e muitas são pedidos de ajuda mesmo, em busca de superação. Uma, em específico, relatava um relacionamento tóxico, então convidei oito mulheres e achei importante formar uma rede de apoio, para que a pessoa se sentisse acolhida. Quando vejo que as histórias são bem resolvidas, gravo sozinha. Quando o caso é mais pesado, tenho convidados para comentar comigo”, explica a jornalista e podcaster.