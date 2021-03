Goiânia deve prorrogar restrições de atividades por mais 14 dias

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, em reunião virtual com os prefeitos da Região Metropolitana, anunciou que Goiânia deve ampliar por mais 14 dias as restrições de atividades não essenciais como medida de combate à Covid-19. Se confirmadas, as novas regras do decreto do Governo do Estado passam a valer a partir da próxima segunda-feira (15/3).

Rogério Cruz defendeu medidas mais duras para o enfrentamento da pandemia em Goiânia e voltou a reafirmar que a abertura de mais leitos não é a única que soluciona a crise sanitária. “Compreendemos a gravidade do momento em que Goiânia e Goiás vivem mas, como eu tenho dito, a simples abertura de leitos não é garantia de sobrevivência. Estamos empenhados em vencer esta pandemia com a participação de todos”, afirmou o prefeito.

O decreto da Prefeitura de Goiânia vai acompanhar na íntegra o decreto do Governo do Estado, e algumas medidas que devem estar no documento foram abordadas pelo secretário de Governo, Andrey Azeredo, como a volta do atendimento em sistema Drive Thru e pegue e leve em bares e restaurantes, além da venda exclusiva de produtos alimentícios e de limpeza em supermercados, fechamento das lojas de conveniências, e o funcionamento de igrejas apenas para atendimentos individuais, sem a realização de missas ou cultos. O estado ainda também está discutindo a possibilidade da suspensão do corte de água por falta de pagamento durante os dias de vigor dos decretos.

Durante o encontro, o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, apresentou números e alertou para a gravidade do momento. “A situação é calamitosa, enfrentamos dificuldade em vagas, uma vez que existe limite físico e humano para abertura de leitos.” O gestor da pasta ressaltou ainda que a saúde municipal conseguiu abrir um credenciamento emergencial em tempo mínimo, recebendo, em três dias, 7 mil pessoas e já tem mais de 350 credenciadas.

*Com informações da Prefeitura de Goiânia