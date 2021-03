Goiânia ganha novo ponto de arte urbana feito por artistas goianos

Goiânia ganhou um novo ponto de arte urbana, com obras de quatro artistas goianos. Dessa vez, um projeto de revitalização transformou numa galeria de arte pública o Reservatório da Saneago, no Setor Serrinha. Assim, Cássia Jurupiá, Diogo Rustoff, Tchella Queiroga e Wes Gama foram os artistas responsáveis pela execução das obras. A ação foi patrocinada por uma Incorporadora e contou com produção e curadoria da Valenta Produtora de Arte Urbana.

A arte urbana é um dos movimentos da arte contemporânea que mais teve ascensão global nos últimos anos. Dessa forma, em Goiânia a situação não é diferente, com um crescimento exponencial no consumo e na produção da arte urbana. Assim, um dos espaços que mais têm chamado atenção é na Rua 3, no Centro, que ganhou três grandes murais, de Wes Gama e do coletivo Bicicleta Sem Freio.

Segundo a produtora cultural Larissa Pitman, diretora da Valenta, diante do cenário de pandemia, onde diversos espaços culturais e atividades encontram-se suspensos, a arte urbana, que já vinha crescendo em nível global nos últimos anos, agora ganha ainda mais importância. “A ideia é que as pessoas possam apreciar a arte, refletir com a mensagem da obra, observar a cidade mais colorida, tudo isso no espaço público, aberto, sem necessidade de aglomerações”, afirma.

Saiba mais sobre os artistas do novo projeto de arte urbana em Goiânia

O novo ponto de arte urbana em Goiânia, no Reservatório da Saneago, tem obras de quatro artistas goianos. Marcella Queiroga, que é goianiense, é formada em Arquitetura (PUC/GO) e atua desde 2018 no cenário artístico. Assim, participou de projetos de arte e cultura em nível local. Um de seus principais objetivos com a arte é transmitir mensagens de força e empoderamento feminino através de seus murais.

Cássia Jurupiá é natural de Jataí, interior de Goiás, e formada em Biblioteconomia (FIC/UFG) com mestrado em Arte e Cultura Visual (PPGACV/FAV/UFG). Ela começou a desenhar no ano de 2017, observando as mulheres em toda a sua diversidade. A partir destes desenhos, explorou as técnicas de xilogravura e aquarela. Mais recentemente, tem se especializado em pintura em mural.

Diogo Rustoff é goianiense e iniciou sua carreira em 2006, fazendo intervenções urbanas através das técnicas do stencil e do lambe-lambe. Já participou de festivais de arte urbana nacionais e internacionais. Além disso, possui em seu currículo exposições, coletivas e individuais.

Wes Gama nasceu em Uruaçu, interior de Goiás. Autodidata, iniciou sua trajetória artística em 2000 através da pixação e bombing. Em 2010 começou a desenhar figuras, personagens e elementos da cultura popular. Assim, atualmente apresenta obras com cores saturadas, traços e linhas marcantes, representando uma fusão entre a natureza e o ser humano. É autor de dois dos murais de grande dimensão no Centro de Goiânia.