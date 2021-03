Homem é preso em Doverlândia suspeito de estuprar neta

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Caiapônia, com o apoio da Polícia Militar, prendeu um homem na cidade do Doverlândia suspeito de estuprar a neta. A prisão faz parte da Operação Remember.

De acordo com as investigações, o autor, que é avô da vítima, teria se aproveitado da proximidade do parentesco para praticar o crime. Ele teria passado a mão nas partes íntimas da vítima e cometido outros atos libidinosos, por diversas vezes, praticando assim o crime de estupro de vulnerável. Na época dos fatos, a menina tinha apenas 10 anos.

Diante das informações, na última quinta-feira (11/3), os policiais se deslocaram até a cidade de Doverlândia, onde cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o investigado, que teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra sua própria neta na cidade de Caiapônia.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi decretada pelo Poder Judiciário. Com a prisão, ele foi recolhido na Unidade Prisional de Caiapônia, ficando à disposição da Justiça.

Além do homem preso em Doverlândia suspeito de estuprar neta, outro é suspeito de estuprar filha deficiente

Um homem, de 44 anos, foi preso no último dia 2 de março, em São João D’ Aliança, suspeito de estuprar a filha deficiente. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Paraíso de Goiás.

As investigações começaram após uma denúncia feita pela ex-companheira do autor, uma mulher de 38 anos. Ela desconfiava que ele abusava da própria filha. A mulher declarou à Polícia Civil que inclusive já tinha encontrado papel higiênico manchado de sangue ao lado do móvel da cama em que a vítima dormia.

A vítima, de 22 anos, é filha do autor e confirmou que sofreu abusos sexuais por parte do pai várias vezes, desde nova. Ela ainda disse que está casada, grávida, mas o pai ainda continuava os abusos. Ele aproveitava que o marido da jovem saía para trabalhar, entrava na residência contra vontade da vítima e cometia o estupro. Além disso, também se apropriava do cartão de benefícios da Previdência Social.

O investigado ainda descumpriu medida protetiva conferida à ex-companheira, além de tentar estuprar a enteada de 13 anos.