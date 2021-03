Irmã do prefeito de Porteirão é encontrada morta a facadas dentro de casa

A irmã do atual prefeito de Porteirão, João Henrique Silva, foi encontrada morta a facadas dentro de casa. O suspeito é o companheiro da vítima, que também teria avisado a família sobre a morte da mulher.

Elizabeth da Silva, de 62 anos, foi encontrada já sem vida pelo irmão, que é prefeito do município. Conforme informações, o crime aconteceu na residência do casal. Após o crime, o suspeito, conhecido como Paulo, teria ligado para a mãe da vítima avisando que ela estava morta, mas alegou um suposto roubo na residência.

O prefeito, João Henrique, foi comunicado e se deslocou até a residência do casal, onde encontrou a irmã morta no sofá, com marcas de faca no peito e na clavícula. Inicialmente, o suspeito contou ao prefeito que Elizabeth teria sido morta por um homem que teria invadido a casa para roubar. Entretanto, quando o prefeito averiguou os cômodos da casa, não encontrou indícios da versão contada pelo homem.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e, ao verificar as impressões digitais, a Polícia Civil constatou que o homem usava um nome falso e encontrava-se foragido desde 2009. Sinvaldo Francisco já havia sido condenado a 19 anos por feminicídio cometido contra a ex-mulher no Tocantins. De acordo com a Polícia Civil, o homem deve responder novamente por feminicídio e identidade falsa.

Prefeito de Porteirão e primeira-dama lamentam a morte

Nas redes sociais, o prefeito lamentou a morte da irmã, “queremos sempre lembrar de você com esse lindo sorriso que você sempre teve, confesso que hoje não dá para acreditar que você se foi, já estamos sentindo muitas saudades você! Te amo minha irmã! Deus nos dê força neste momento.”, escreveu.

A primeira-dama de Porteirão, Maria do Carmo, também lamentou a morte da cunhada. “A família está em luto. […] Quero agradecer a todos que nesse momento de dor e tristeza estiveram ao nosso lado, dando força. Que Deus abençoe cada um! Sentimento de gratidão a todos! E pedir que Deus a receba no descanso eterno, e olhe por todos nós.”, escreveu.