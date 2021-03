Dois morrem e 10 ficam feridos em acidentes nas rodovias federais no fim de semana

Durante o fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu 16 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, onde duas pessoas morreram e 10 ficaram feridas. O balanço das operações foi divulgado na manhã desta segunda-feira (15/3).

De acordo com a PRF, as operações no fim de semana resultaram em 606 autuações de infrações de trânsito, sendo que 60 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança. Outras seis autuações foram de motoristas reprovados no teste de alcoolemia e 99 de condutores flagrados ultrapassando em locais proibidos.

Os policiais rodoviários federais fiscalizaram 2.455 veículos e 1.934 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas.

Acidentes nas rodovias federais no fim de semana

O primeiro acidente com morte foi registrado na manhã deste domingo (14/3), km 421, no município de Anápolis, a cerca de 60 quilômetros da capital. De acordo com a PRF, a vítima seguia no sentido Jaraguá/Anápolis conduzindo um VW Polo quando ele perdeu o controle da direção. O veículo capotou por várias vezes, saiu da pista e foi parar no canteiro central.

O motorista, que não usava o cinto de segurança, foi lançado a cerca de 50 metros para fora o veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O outro acidente com vítima fatal aconteceu na tarde deste domingo (14/3) na BR-050, no município de Catalão. Um homem de 55 anos morreu após uma colisão frontal entre dois veículos de passeio.

Conforme levantamentos e vestígios no local, a vítima conduzia um Ford Fiesta e seguia no sentido Catalão/Araguari. Em determinado momento, um VW Voyage, que seguia no sentido oposto, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Fiesta.

O motorista do Ford Fiesta morreu ainda no local. A condutora do VW Voyage teve ferimentos graves e foi conduzida à Santa Casa de misericórdia de Catalão.