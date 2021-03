Fim de semana é marcado por festas clandestinas e aglomerações, em Goiás

O fim de semana em Goiás foi marcado por festas clandestinas e aglomerações em diversas cidades, como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Jataí e Goianésia. Estes tipos de eventos estão proibidos nas cidades devido o alto risco de disseminação da Covid-19.

O evento que mais chamou a atenção durante o fim de semana foi uma festa clandestina, com cerca de 160 jovens, na Vila Perpétuo Socorro, em Goiânia. A festa foi interrompida durante a madrugada deste domingo (14/3) e, segundo a Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA), todos que estavam no local não usavam máscara, estavam aglomerados e compartilhavam narguilé. Um responsável foi localizado e autuado.

No último sábado (13/3), um outro evento irregular foi flagrado pela Prefeitura de Goiânia, desta vez no Residencial Talismã, na região noroeste. Aproximadamente 30 pessoas promoviam aglomeração com som automotivo. O veículo foi apreendido e o responsável pela festa foi multado em R$10 mil.

Ainda na capital, distribuidoras de bebidas e quadras de esportes também foram autuadas por desrespeitar o atual decreto da Prefeitura de Goiânia, que proíbe festas e aglomerações.

Festas clandestinas e aglomerações são canceladas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Jataí e Goianésia

Em Aparecida de Goiânia, seis festas clandestinas foram cancelas durante o fim de semana, uma delas acontecia no Setor Tiradentes, que contava com a participação de 30 a 40 pessoas, incluindo menores de idade consumindo bebida alcoólica. Os participantes devem pagar multa de R$ 600 a R$ 1.200.

Em Jataí, mais de 20 pessoas participaram de uma festa clandestina em uma residência, onde os policiais também encontraram maconha. Diante disso, a dona da casa foi responsabilizada por perturbação do sossego público e posse de drogas. Ela ainda deve pagar multa de R$ 1 mil por promover aglomeração. Os participantes também foram multados por aglomeração e devem pagar multa de R$ 300.

Na região de Goianésia, na saída para Cafelândia/ Juscelândia, a Polícia Militar (PM) flagrou uma festa clandestina em um Hotel Fazenda. Cerca de 80 pessoas estavam no evento, que contava com som automotivo. A PM lavrou três Termos Circunstanciados de Ocorrência em desfavor dos organizadores do evento, prendeu um homem por embriaguez ao volante, multou 22 participantes e apreendeu 3 veículos com som automotivo. O responsável pela pousada não foi encontrado, mas será responsabilizado por permitir a realização da festa.